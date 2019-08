Manca veramente poco al grande finale della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), campionessa di ascolti su Canale 5 negli ultimi mesi estivi. Le ultime puntate della soap turca si preannunciano ricche di colpi di scena e ci saranno sviluppi per Fatos che capirà di essere innamorata di Tarik mentre il migliore amico di Ferit inizierà ad avere un interesse per Manami.

Bitter Sweet, anticipazioni: Fatos prova dei sentimenti per Tarik

Nelle recenti puntate di Bitter Sweet, Tarik ha proposto a Fatos di accompagnarla per un impegno lavorativo. L'autista ha sfruttato questa occasione per manifestargli i suoi sentimenti, una confessione amorosa che purtroppo non ha dato esito positivo, in quanto lei ha scelto di rimanere soltanto sua amica. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate in onda nel mese di settembre, rivelano che la ragazza cercherà di spingere Tarik a corteggiare Manami, la socia della Pinar.

Poi però la stilista si pentirà del suo comportamento e ben presto capirà di essere invece innamorata di Tarik, tant'è che cercherà in tutti i modi di non farlo più avvicinare alla ristoratrice giapponese. In seguito ci sarà un ulteriore colpo di scena che interesserà Fatos, Tarik, Engin e Manami in occasione di una serata passata in una escape room.

Engin preso da Manami

Sempre gli spoiler di Bitter Sweet rivelano che, mentre Fatos e Tarik daranno prova di essere totalmente spaventati dagli scherzi fatti all'interno della casa-horror, Engin e Manami mostreranno una simpatia reciproca ed una sintonia molto profonda, finendo ben volentieri il gioco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Proprio in questa circostanza, la stilista si renderà conto che la giovane nipponica è la donna che potrebbe stare al fianco del migliore amico di Ferit. Un'ipotesi che verrà confermata non appena l'imprenditore inizierà a guardare con occhi insoliti Manami, senza però sbilanciarsi troppo verso di lei. Intanto Fatos confiderà a Nazli di essersi innamorata pazzamente di Tarik, e quest'ultima le suggerirà di confidare immediatamente all'autista il suo amore, prima di perderlo.

La Pinar riuscirà a convincere la stilista a farsi avanti con l'uomo che ama? Lo scopriremo tra qualche giorno quando gli episodi di Bitter Sweet giungeranno al termine. A proposito, secondo alcune notizie trapelate nelle ultime ore sul web, la serie turca dovrebbe concludersi venerdì 13 settembre con tre puntate trasmesse in prima serata, tutto ciò per lasciare nuovamente spazio alle ore 14:40 alla messa in onda di Uomini e Donne che è stata anticipata nella programmazione Mediaset, esclusi ulteriori cambiamenti.