Parte la prima edizione di Amici Celebrities dedicata ai personaggi famosi. Questi ultimi, grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, avranno la possibilità di mettersi in gioco in una veste tutta nuova. Dal canto al ballo, ciascun vip sarà sottoposto a un duro allenamento guidato dai coach che sono Giordana Angi e Alberto Urso. Entrambi, soltanto pochi mesi fa, sono usciti da Amici classificandosi ai primi due posti del talent, guadagnando molta fama.

Le puntate sono già state registrate, per questo motivo è già possibile sapere chi sono i primi eliminati di Amici Celebrities. A lasciare la scuola più famosa d'Italia sono stati due vip, tra cui anche l'ex moglie di Raoul Bova.

Coloro che non potranno seguire la prima puntata in tv, potranno sfruttare la replica predisposta a partire dal giorno seguente.

Dove vedere la prima puntata di Amici Celebrities in replica streaming

Nel dettaglio, chi non ha potuto seguire questo attesissimo primo appuntamento può recarsi all'interno del portale web 'MediasetPlay' e cercare la replica di Amici Celebrities.

La prima cosa da fare è registrarsi gratuitamente sul sito e poi cercare la trasmissione di Maria De Filippi. Una volta trovato il programma in questione, basterà semplicemente cliccare con il mouse sulla puntata interessata, in questo caso la prima. Si può rivedere il talent show dedicato alle celebrità italiane anche su un qualsiasi dispositivo mobile tipo smartphone e tablet. Si tratta di una comoda opzione per chiunque voglia ingannare il tempo sul bus o sul treno.

Anche gli abbonati a Infinity Tv possono usufruire della replica in streaming in quanto tutti i programmi della Mediaset sono riportati all'interno del celebre sito on-demand a pagamento.

Doppia eliminazione nel primo appuntamento

Le puntate di Amici Celebrities 2019 sono registrate in anticipo, per questo motivo le talpe de Il Vicolo delle News hanno già svelato cosa è successo nel primo appuntamento in programma su Canale 5 il 21 settembre.

Ebbene, nella prima puntata si è verificata una doppia eliminazione e a lasciare il talent show sono stati un componente della Squadra Bianca e uno della Squadra Blu.

Nello specifico, la prima prova è stata vinta dal team guidato da Alberto Urso mentre nella seconda manche è stato il gruppo di Giordana Angi ad avere la meglio. Martin Castrogiovanni ha lasciato il programma dopo essere stato battuto da Filippo Bisciglia.

Anche l'ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, è stata eliminata dopo la sfida con Emanuele Filiberto di Savoia. A giudicare queste prestazioni sono stati Platinette, Giuliano Peparini, Ornella Vanoni e Giuseppe Zeno. Infine, durante la puntata sono intervenuti alcuni ospiti come il duo comico Pio e Amedeo. Ad ogni appuntamento verranno eliminati due concorrenti, chi lascerà la trasmissione nella prossima puntata di Amici Celebrities?