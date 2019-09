La notizia dello stop forzato che Emma Marrone ha dovuto dare alla sua carriera ha lasciato tutti senza parole: la cantante ha fatto sapere di doversi obbligatoriamente fermare per risolvere un problema di salute. Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti sui social network per far sentire la loro vicinanza alla cantante, spicca l'ex fidanzato Marco Bocci: l'attore ha usato Instagram per far sapere alla pugliese di essere dalla sua parte in quest'ennesima battaglia contro la malattia.

Marco Bocci e Laura Chiatti sul web: 'Forza Emma'

Da quando Emma Marrone ha annunciato di doversi fermare per risolvere un problema di salute, sono stati moltissimi i Vip che hanno usato i social per manifestarle vicinanza e affetto. Tra i tanti personaggi famosi che si sono uniti all'urlo "Forza Emma" che ha impazzato in rete nella giornata di ieri, c'è anche un suo noto ex fidanzato. Marco Bocci, che con la pugliese ha vissuto una passionale storia d'amore nel 2014, ha scelto Instagram per farle arrivare un messaggio di positività e speranza in un momento così delicato.

"Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta. Ti aspettiamo subito", ha scritto l'attore sia in un commento che in una Stories che tutti i siti di Gossip stanno riportando. Anche Laura Chiatti, moglie di Bocci e amica della cantante salentina, ha digitato in rete: "Testa dritta e petto in fuori". Insomma, i tre protagonisti di un triangolo amoroso che negli anni scorsi ha fatto molto discutere, confermano ancora una volta di essere in ottimi rapporti: la "Brown" ha messo da parte la relazione con Bocci, al punto da arrivare a farsi chiamare "zia" dai figli nati dal matrimonio con la collega.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Messaggi di affetto per Emma: l'ex De Martino grande assente

Non solo Marco Bocci ha deciso di usare i social network per stare vicino alla Marrone in questo periodo difficile, anche altri Vip le hanno inviato messaggi d'affetto e stima nelle ultime 24 ore. Paola Turci, Elisa, Loredana Bertè, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Tiziano Ferro, ma anche l'ex allievo di Amici Mattia Briga, Valeria Marini e Maria De Filippi hanno fatto arrivare ad Emma parole di sostegno a pochi giorni dall'inizio della sua ennesima battaglia contro la malattia.

Si sa, infatti, che la pugliese ha già sconfitto due volte un tumore alle ovaie (la prima volta a pochi mesi dal debutto nel talent-show, la seconda a qualche anno dall'inizio della sua carriera nella musica): sebbene l'artista non abbia precisato in cosa consiste il problema di salute che l'ha costretta a fermarsi, sono in tanti a pensare che possa trattarsi di una ricaduta. Tra i tanti pensieri d'amore e vicinanza che la "Brown" ha ricevuto, l'assenza di uno in particolare sta facendo discutere: Stefano De Martino, primo amore famoso di Emma, non ha speso neppure una parola in pubblico per l'ex fidanzata che si trova a dover affrontare un percorso difficile.

Proprio nel giorno in cui la salentina ha comunicato ai fan e alla stampa di doversi prendere una pausa forzata dal lavoro, il ballerino ha festeggiato il compleanno di Belen Rodriguez e l'anniversario delle loro nozze.