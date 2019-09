Lunedì 23 settembre andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, Alessia Marcuzzi convocherà in privato Simone Bonaccorsi per parlagli della sua fidanzata. Mister Italia ha deciso di partecipare al reality dell'amore in coppia con la fidanzata Chiara Esposito. I due dopo numerosi alti e bassi hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti, per vedere se ad oggi il loro rapporto è pronto a resistere alle tentazioni.

Fino ad oggi il percorso di Simone è risultato essere in salita, poiché ha scoperto alcuni comportamenti della sua fidanzata che non gli piacciono. Tuttavia Bonaccorsi, seppur con molto rammarico, in più occasioni ha cercato di giustificare i modi di fare di Chiara tanto da confessare di volerla portare all'altare.

Nel corso della nuova puntata, la posizione della Esposito potrebbe aggravarsi. In un video di anticipazione pubblicato sulla pagina Instagram e Facebook del docu-reality, Alessia Marcuzzi ha informato Simone Bonaccorsi di doverlo metterlo al corrente di alcune cose.

La conduttrice romana, prima di svelare cosa sia accaduto al concorrente, ha preferito mandare via tutti gli altri ragazzi.

A quel punto il più bello d'Italia è rimasto spiazzato e con un velo di preoccupazione in volto ha esclamato: "Il cuore mi sta scoppiando ora, cosa mi devi dire Ale". La Marcuzzi allora ha preso in mano la situazione ed ha riferito al giovane: "Chiara in qualche modo ha raggiunto una nuova consapevolezza." Prima di svelare di cosa si trattasse, la conduttrice ha informato il diretto interessato di avere un video per lui.

E' proprio in quel momento che il video è stato interrotto dagli autori. A questo punto per sapere di cosa si tratta non resta che attendere la messa in onda della terza puntata.

Pago e Serena Enardu potrebbero lasciare il reality

In queste ore sul web sta circolando la voce di un addio anticipato nel reality da parte di Pago e Serena Enardu. L'avvicinarsi di Serena al single Alessandro ha creato qualche mal di pancia di troppo al suo fidanzato.

Non è escluso che il cantautore, dopo aver visto l'ennesimo video della sua donna, abbia deciso di chiedere un falò di confronto anticipato. Ad alimentare i pettegolezzi di un addio anticipato al programma, è stato anche un video di sfogo pubblicato da Pago su Instagram. Nel post incriminato, il cantautore ha mimato il gesto delle corna. Anche la Enardu, una volta tornata in possesso dei social ha riferito di fare chiarezza dopo il 23 settembre.

Infine, l'ex tronista di Uomini e Donne lunedì vedrà per la prima volta un video del suo uomo: il concorrente si lascerà andare a delle confidenze con la sua tentatrice.