E' tutto pronto per la messa in onda della prima puntata di Amici Celebrities, il primo talent show con protagonisti dei personaggi famosi che vedremo in onda su Canale 5 da questa sera 21 settembre per sei settimane. Le anticipazioni ufficiali rivelano che le due squadre, quella bianca e quella blu, sono state già composte e che la prima puntata è stata già registrata nei giorni scorsi. Al timone dello show ci sarà Maria De Filippi, la quale ha annunciato che saranno due i concorrenti che ogni settimana verranno fatti fuori dal talent show. E in questa prima puntata assisteremo all'addio di un componente dei bianchi e uno dei blu.

Gli eliminati dalla prima puntata di Amici Celebrities in onda stasera su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prima puntata di Amici Celebrities arrivano da Il Vicolo delle News, il quale grazie a delle 'talpe' che hanno partecipato alla registrazione in studio di questo appuntamento, ha fornito tutti i dettagli su quello che vedremo in onda stasera su Canale 5, compresi i nomi dei due concorrenti che verranno fatti fuori dal talent show.

La prima manche è stata vinta dalla squadra blu mentre la seconda manche ha visto vincenti i vip della squadra bianca. Al termine delle due manche ci sono stati dei ballottaggi a sfida diretta. Il primo ballottaggio ha visto sfidarsi Filippo Bisciglia e Martin Castrogiovanni: ad avere la peggio è stato il conduttore di Tu si que vales, fatto fuori definitivamente dalla gara, battuto dal presentatore di Temptation Island.

La seconda sfida diretta, invece, ha visto protagonisti Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova) ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Ad avere la peggio in questo caso è stata la Giordano, anche lei eliminata dalla gara del talent show vip di Maria de Filippi.

La giuria e gli ospiti del debutto di Amici Celebrities: presente J-Ax

Per quanto riguarda la giuria di questo nuovo talent in onda in sei appuntamenti su Canale 5 è composta da Platinette, Ornella Vanoni, il coreografo Giuliano Peparini e solo per stasera dall'attore Giuseppe Zeno.

Tra gli ospiti del primo appuntamento con Amici Celebrities, invece, ci saranno J-Ax e Giusy Ferreri, entrambi super protagonisti dell'estate musicale italiana con i loro tormentoni. Per quanto riguarda la conduzione di questo talent show vip, confermata la presenza di Maria De Filippi che dovrebbe guidare le prime due puntate, per poi lasciare spazio a Michelle Hunziker che dal prossimo lunedì sarà nuovamente impegnata anche al timone della nuova stagione di Striscia la notizia con Ezio Greggio.