A poche ore dalla messa in onda dell'intervista di Giulia De Lellis a Verissimo, Andrea Damante si è esposto sui social network in modo un po' particolare. Ad un fan che gli ha chiesto 'come stesse' la PlayStation che l'influencer gli ha distrutto dopo aver scoperto i suoi tradimenti, il dj ha risposto con ironia, dicendo che era assicurato. Sull'account Instagram dell'ex tronista, però, per pochi minuti è apparso un messaggio d'amore che ha fatto riflettere tutti quelli che l'hanno letto prima che lo cancellasse.

Damante replica con ironia alle parole di Giulia in Tv

L'imminente uscita di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", tiene alta l'attenzione dei media su tutto quello che fanno e dicono i protagonisti del libro: Giulia De Lellis e Andrea Damante. Se la ragazza sta rilasciando parecchie interviste per promuovere il suo romanzo, il dj preferisce sposare il silenzio.

Nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre, dopo aver ascoltato quello che la sua ex ha detto a Verissimo sul loro rapporto, il siciliano ha deciso di usare i social network per commentare parte delle sue dichiarazioni.

Sotto all'ultima foto che l'ex tronista ha pubblicato su Instagram, alcune ore fa è apparsa la seguente domanda di un follower: "Come sta la PlayStation?".

Il riferimento che questo utente ha fatto, è ovviamente alla parte del racconto in cui l'influencer ha svelato di aver distrutto molti oggetti personali del "Dama" dopo aver avuto la certezza di essere stata ripetutamente tradita. "Ho fatto un disastro. La Play l'ho distrutta e ho staccato i fili, i vestiti glieli ho tagliati tutti", ha fatto sapere Giulia a Verissimo.

Andrea, usando la sua solita ironia, ha replicato alla richiesta provocatoria che gli è stata fatta così: "Avevo la Kasko, tranquillo".

Andrea pubblica un pensiero romantico e poi lo elimina

Prima di rispondere ironicamente a quello che la De Lellis ha detto in Tv sul loro addio, Damante ha pubblicato su Instagram un messaggio molto dolce che alcuni hanno collegato alle tante chiacchiere che si stanno facendo ultimamente sui "Damellis":

"Amarti vuole dire essere al supermercato e pensare ''questo gli piace, glielo prendo", è questo il romantico pensiero che Andrea ha condiviso nelle sue Instagram Stories nel pomeriggio di sabato 13 settembre, proprio mentre la sua ex raccontava a Verissimo dei tradimenti che ha ricevuto, delle tante donne che ha contattato per avere la certezza delle mancanze di rispetto e di come sia stato doloroso dirsi addio.

A poco tempo dalla pubblicazione di queste parole d'amore, però, il dj sembra averci ripensato: adesso, infatti, non è più possibile vedere questo post sul suo profilo perché l'ha cancellato.