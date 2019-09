A pochi giorni dall'uscita di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", Giulia De Lellis ha deciso di regalare ai suoi numerosi fan delle anticipazioni. Rispondendo al gioco "Fammi una domanda" di Instagram, l'influencer ha spoilerato parti di alcuni capitoli del romanzo: una delle più interessanti è sicuramente quella in cui racconta della scoperta del tradimento di Damante e della successiva voglia di voltare pagina.

Giulia si svela: sui social posta citazioni dal libro

Nel pomeriggio di ieri, 12 settembre, la De Lellis l'aveva anticipato: "Questa sera sarò a casa. Ho voglia di raccontarvi qualcosa, quindi potete chiedermi se avete delle preferenze. Magari posso leggervi, se nessuno si arrabbia, qualche anteprima...".

Rientrata nel suo appartamento dopo aver registrato l'intervista a Verissimo che andrà in onda sabato 14 settembre, la 23enne romana ha mantenuto la promessa fatta ai follower e ha cominciato a diffondere alcuni stralci del suo attesissimo romanzo.

A chi le ha chiesto se ha provato odio nei confronti di Andrea Damante, Giulia ha fatto sapere: "Ecco un altro motivo per cui lo odio. Non è solo il fatto che mi ha mancato di rispetto. Sono proprio questi segni che mi vedo addosso, questo cinismo che mi fomenta dentro, la purezza e l'ingenuità che mi ha strappato via senza anestesia".

Per rispondere alle richieste dei suoi ammiratori, la ragazza ha pubblicato delle citazioni direttamente dal libro che sarà in vendita dal 17 settembre.

"Come hai scoperto di essere stata tradita?", le è stato chiesto. L'ex concorrente del GF Vip - sempre facendo riferimento al suo progetto editoriale - ha rivelato che quel giorno era a casa, davanti al computer, e sentiva su di sé un freddo che l'aveva quasi paralizzata.

La rinascita di Giulia dopo la 'zavorra' Andrea

Tra le risposte di Giulia che hanno maggiormente catturato le attenzioni degli appassionati di Gossip, ci sono quelle relative al famoso detto "chiodo scaccia chiodo".

Infatti, quando le è stato chiesto se anche lei ha cercato di dimenticare l'infedeltà del fidanzato frequentando altre persone, la De Lellis ha ribattuto che, di solito, quando finisce una storia tutti suggeriscono di guardarsi intorno e di flirtare con altri per provare a voltare pagina, capendo così che la persona che ha tradito non merita poi così tanta importanza.

Tuttavia l'autrice nel suo libro sostiene "mi fanno tutti schifo", facendo capire che con lei questo stratagemma non ha affatto funzionato.

Successivamente una follower le ha chiesto quando e come ha compreso di essere diventata di nuovo forte, e per tutta risposta la De Lellis ha mostrato un virgolettato del testo nel quale rivela che in realtà è stato piuttosto difficile convincersi che aveva fatto la scelta giusta nel lasciare Damante. La consapevolezza è giunta nel momento in cui ha capito che l'ormai ex fidanzato "era una zavorra".

"Devo accorgermi che il mondo è pieno di manzi, il mare è pieno di pesci e il cielo è pieno di uccelli", ha scritto l'influencer nel capitolo "Ricomincio da me".