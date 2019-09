Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera americana, in onda su Canale 5, che vanta oltre 7000 puntate in oltre 28 anni di programmazione. Gli spoiler da lunedì 15 a venerdì 21 settembre rivelano che Bill Spencer si farà sempre più vicino a Brooke Logan tanto da mandare in crisi Ridge Forrester.

Beautiful: Quinn contraria al nuovo lavoro di Wyatt

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate dal 15 al 21 settembre alle ore 13:40 su Canale 5, rivelano che Quinn non appoggerà il nuovo incarico di Wyatt, diventato direttore dei social media della Forrester Creations.

Infatti temerà che Bill non sia contento che suo figlio lavori per la concorrenza. Intanto Ridge andrà letteralmente fuori di testa, quando scoprirà che Brooke e Bill si sono baciati. In questo frangente la Logan pregherà il marito di ascoltare la sua versione dei fatti. Infatti racconterà che ha ritenuto giusto informare Katie della disonestà del giudice nella causa di custodia esclusiva di Will.

Ma ecco che Ridge punterà il dito sul bacio che lei ha dato allo Spencer. La donna, a questo punto, assicurerà al Forrester di non aver ricambiato la manifestazione d'affetto del magnate.

Bill confessa di amare ancora Brooke

Hope apprenderà che Wyatt è stato assunto nell'azienda di famiglia durante una riunione di lavoro con Steffy. La Logan apparirà molto contenta di questa scelta. Intanto Bill si confiderà con il figlio, rivelandogli di provare ancora dei sentimenti per Brooke. Infatti avrebbe intenzione di tornare con lei nonostante l'ostacolo di Ridge.

Lo Spencer inizia a corteggiare la Logan

Le trame settimanali di Beautiful (15-21 settembre) rivelano che lo Spencer apparirà sconvolto dalla sentenza del giudice. Infatti passerà sempre più tempo insieme al piccolo Will che apparirà felice della sua presenza. Thorne, invece, ne sarà molto infastidito tanto da non capire il motivo per il quale Katie permetta a Bill di vedere il figlio. Intanto Charlie e Pam decideranno di sposarsi mentre il padre d Wyatt non avrà nessuna intenzione di tirarsi indietro e continuerà a corteggiare la Logan. Infatti la raggiungerà al ristorante Il Giardino dove le spiegherà di amarla ancora.

Il Forrester in ansia per l'avvicinamento tra la moglie il magnate

Il Forrester sarà sempre più preoccupato dopo aver notato con lo Spencer è sempre più vicino a sua moglie. Infatti dimostrerà di non apprezzare la presenza costante del rivale nella vita della Logan. A tal proposito, quest'ultima rassicurerà il marito di non avere nessuna intenzione di cedere alle lusinghe del magnate. Rassicurazioni che non placheranno i sospetti di Ridge.

Infine ci sarà tensione nell'azienda di famiglia dove aver scoperto che Brooke e l'ex marito si sono baciati.