In queste settimane sta letteralmente spopolando il libro di Giulia De Lellis dal titolo emblematico 'Le corna stanno bene su tutto', dove l'ex volto di Uomini e donne, ormai diventata una influencer di successo, ha raccontato per la prima volta il periodo in cui scoprì di essere stata tradita più volte da colui che all'epoca dei fatti era il suo fidanzato. Un libro che ha fatto tanto chiacchierare e discutere anche perché la De Lellis sostiene che Andrea abbia avuto più amanti durante il periodo della loro relazione e una di queste è venuta fuori in queste ore.

Trattasi di Guendalina Rodriguez, la quale sui social ha postato una stories in cui sostiene di aver passato svariato tempo con Andrea e addirittura che Giulia l'avrebbe chiamata.

La confessione di Guendalina Rodriguez su Andrea Damante: 'Ci vedemmo a Verona'

In queste ore, infatti, Guendalina è tornata all'attacco e sulla sua pagina ufficiale Instagram ha postato una stories dove si vede una foto che ritrae Andrea e Giulia assieme, accompagnata da una didascalia dove racconta la sua versione dei fatti.

La Rodriguez, infatti, dice che come molti avevano già sospettato in passato, nell'aprile del 2018 lei e Andrea si sono visti svariate volte a Verona, alludendo quindi al fatto che tra i due ci siano stati anche degli incontri fisici. Guendalina ha poi aggiunto che Giulia De Lellis l'avrebbe anche chiamata e che avrebbe conservato anche degli screenshot che attestino ciò che per il momento si è limitata a scrivere sui social.

La De Lellis nel suo libro ha raccontato di aver chiamato personalmente le amanti che sono state con Andrea e la Rodriguez sostiene di essere una di queste ragazze che ha ricevuto la 'temuta' telefonata da parte di Giulia.

Record di vendite per il libro 'Le corna stanno bene su tutto' di Giulia De Lellis

Ma quel è a questo punto la verità dei fatti? Guendalina Rodriguez è stata per davvero una delle svariate amanti con le quali ha tradito la De Lellis?

Da parte dell'ex tronista di Uomini e donne, al momento, non ci sono ancora ancora conferme ufficiali su questa versione dei fatti. Va detto, però, che già in passato Guendalina aveva parlato di flirt con altri personaggi famosi del mondo di Uomini e donne e del Grande Fratello, come nel caso di Andrea Dal Corso e Gennaro Lilio che hanno entrambi smentito il flirt.

Intanto il libro della De Lellis spopola in tutte le librerie d'Italia e nel giro di pochissimi giorni ha già venduto circa 57 mila copie: un vero e proprio record per la giovane influencer che si gode il successo che sta ottenendo in queste settimane al fianco del suo nuovo fidanzato e compagno di vita, Andrea Iannone.