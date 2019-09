Eva Henger torna a puntare il dito contro il fidanzato di sua figlia Lucas Peracchi. Già qualche tempo fa l'ex attrice a luci rosse aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo contro Lucas, dicendo che per colpa sua non sentiva più quotidianamente sua figlia Mercedesz, arrivando a dire che la ragazza era diventata succube del suo fidanzato. In queste ore, però, Eva si è lasciata andare a delle confessioni decisamente più pesanti e intervistata dal settimanale 'Nuovo Tv' è arrivata a parlare di violenza fisica da parte di Lucas nei confronti della ragazza.

Le pesanti accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi: 'Picchia mia figlia'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso della lunga intervista concessa al settimanale, Eva parlando del rapporto tra Lucas e sua figlia ha dichiarato: 'Magari l'avesse solo tradita o le avesse messo le mani addosso come fa spesso'. Parole a dir poco scioccanti che non sono passate inosservate e che hanno fatto subito il giro del web e della rete, dato che in questo modo la Henger sostiene che sua figlia sia stata picchiata più volte dal fidanzato.

Dopo aver sganciato la bomba mediatica, però, la Henger ha provato a raddrizzare il tiro dicendo che di questo argomento, troppo delicato, preferiva non parlarne e quindi non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. Eva ha ammesso di essere stufa di vedere sua figlia così cambiata da quando sta con Lucas ed è arrivata a dire che è come se la ragazza fosse lobotomizzata.

La Henger sostiene che quello tra Mercedesz e Lucas sarebbe un rapporto malato che non avrebbe nulla a che vedere con la serenità e la felicità che i due cercano di far trasparire dal racconto della loro storia d'amore che fanno sui social network.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La colpa di questa situazione, secondo la Henger sarebbe solo ed esclusivamente di Lucas, che ha definito un manipolatore che con questo suo modo di fare starebbe allontanando Mercedesz dai suoi affetti più cari, compresi quelli famigliari.

'Mercedesz ha subito un torto', sostiene la Henger

'Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna deve mai subire', ha aggiunto l'opinionista dei salotti televisivi di Barbara D'Urso.

Insomma delle accuse decisamente forti quelle di mamma Eva, la quale non gradirebbe affatto il cambio atteggiamento da parte di sua figlia che ritiene sia succube del fidanzato.

I due, però, nonostante le dichiarazioni al vetriolo rilasciate dalla Henger sulle pagine di 'Nuovo Tv' per il momento hanno preferito non replicare pubblicamente. Sui loro profili Instagram, infatti, non compaiono stories dove rispondono ad Eva, anzi li vediamo felici e sorridenti mentre si godono la loro storia d'amore.