Le trame de Il Paradiso delle Signore hanno svelato sin da luglio la presenza di nuovi e molteplici protagonisti all'interno della fiction italiana per la prossima e quarta stagione. Una delle novità più inaspettate è stata quella di Angela, la ragazza che ruberà il cuore del bel Riccardo. La giovane ha alle spalle un passato oscuro e misterioso.

Angela ha rubato il cuore del Guarnieri

Riccardo Guarnieri, in seguito alla travagliata relazione con la neo-mamma Nicoletta, ha deciso che è il momento di ricominciare dall'inizio e nella prossima stagione - che avrà inizio il 14 ottobre - vivrà una nuova e travolgente storia d'amore.

Infatti, La Cattaneo prenderà la decisione di convolare a nozze con Cesare e quindi chiudere tutta la faccenda con il giovane Guarnieri, padre della bambina. Le trame anticipano che egli dovrà rinunciare al sogno di crearsi una famiglia con l'amata e la primogenita, tanto che successivamente si innamorerà della cameriera Angela Barbieri, la quale lavora al circolo da lui frequentato. Essa si presenterà come una ragazza alquanto delicata, dolce e semplice, ma nel corso degli episodi si rivelerà molto diversa.

In realtà, la fanciulla ha molti segreti, riguardanti il passato, da nascondere. La collaboratrice domestica si mostrerà rispettosa e modesta, ma ha alle spalle una storia davvero particolare.

Anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore': Angela è troppo riservata e c'è un motivo

Gli Spoiler della quarta stagione riguardante le vicende dei lavoratori della boutique milanese, ci raccontano che si verrà a scoprire la vera identità della giovane Angela.

Precedentemente, essa abitava in un piccolo paesino lombardo e successivamente si è trasferita a Milano.

La fanciulla, in seguito ad un episodio della sua vita non ancora svelato nelle anticipazioni, prenderà la difficile decisione di fuggire dal paese natale e ricominciare una vita nuova trovando lavoro al circolo come cameriera. Il ricco Riccardo passerà un periodo molto difficile pieno di dubbi e insicurezze a causa dell'irrisolto conflitto con l'amata Nicoletta Cattaneo.

Trovandosi in questa particolare situazione, lo scapolo casualmente conoscerà la Barbieri e sarà amore al primo sguardo.

La causa della rottura tra la mamma e il rampollo non sarà di certo la ragazza, ma piuttosto la conseguenza che ne verrà.

L'interprete di Angela è una giovane modella ed attrice di origini italiane, vincitrice del contest nazionale 'Una ragazza per il cinema' 2016. Essa ha avuto la possibilità di recitare in altre fiction di grande importanza come 'La compagnia del cigno' vicino ad Anna Valle ed ora nella fortunata fiction sulla moda.