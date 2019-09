Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5, è andata in onda l'attesissima intervista di Andrea Damante, il quale, per la prima volta, ha avuto modo di parlare della fine della sua storia d'amore con Giulia De Lellis e del tanto discusso libro che l'influencer ha scritto, dove parla dei vari tradimenti subiti. Nel corso della lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Andrea ha ammesso che, nei giorni scorsi, si è rivisto con la De Lellis e che, ancora oggi, la ragazza le provoca un effetto strano che nessun'altra donna riesce a provocargli.

Verissimo, Andrea Damante replica a Giulia e ammette che si sono rivisti

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che, nel corso dell'intervista a Verissimo di oggi, Andrea Damante ha spiegato la sua versione dei fatti sui diversi tradimenti perpetrati ai danni di Giulia.

L'ex tronista di Uomini e donne ha confermato di aver tradito due volte Giulia e che, quando la ragazza ha scoperto tutto andando a sbirciare nel suo computer personale, lui non ha potuto fare altro che ammettere tutto e quindi prendersi la responsabilità di quanto aveva fatto.

Damante ha anche confessato di aver rivisto Giulia in questi giorni, proprio come riferito da alcune indiscrezioni che erano trapelate sul web e sui social, dopo una serie di scatti che vedevano immortalati i due ragazzi assieme allo stesso evento.

E nel salotto di Verissimo Andrea non ha nascosto che, nel momento in cui rivede Giulia, la cosa gli provoca ancora uno strano effetto che nessun'altra donna, al momento, riesce a causargli.

Tuttavia quando la Toffanin ha chiesto esplicitamente ad Andrea se fosse ancora innamorato di Giulia, lui ha risposto di no anche se ha precisato che la storia d'amore con la De Lellis è stata una delle più importanti della sua vita e forse anche per questo motivo, da quando si sono lasciati, non ha avuto più delle storie d'amore serie ma soltanto dei flirt con donne diverse.

L'ex tronista dice di aver tradito la De Lellis soltanto con il corpo e non con il cuore

Tornando invece al libro e ai tradimenti, Damante ha dichiarato di aver mancato di rispetto a Giulia in un momento in cui la loro storia d'amore già non andava più troppo bene. L'ex tronista, infatti, ha svelato che, da un po' di tempo, non facevano altro che litigare e che il loro rapporto non era più quello di un tempo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, furono i messaggi che Giulia scovò all'interno del computer di Andrea Damante, grazie ai quali intuì che il suo fidanzato l'aveva tradita. Andrea, però, pur ribadendo di aver sbagliato, ha aggiunto di aver tradito non con la testa oppure con il cuore, ma soltanto con il corpo.