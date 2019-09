Le nuove puntate di Uomini e donne, che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane si preannunciano ricche di colpi di scena. In particolar modo durante gli appuntamenti con il trono classico vedremo che uno dei corteggiatori di questa stagione verrà già fatto fuori dal programma dalla stessa Maria De Filippi, la quale non gradirà per niente il suo comportamento. Parliamo di Javier, il corteggiatore che ha partecipato al programma per conquistare il cuore della tronista Sara e che quest'estate è stato tra i protagonisti di Temptation Island.

Uomini e donne spoiler, Javier nei guai per una segnalazione

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che in studio si parlerà di una segnalazione arrivata in redazione e che riguarda proprio Javier.

A quanto pare, infatti, il ragazzo avrebbe nascosto agli autori del programma il fatto che da un po' di mesi si stava frequentando con un'altra ragazza, la quale ha scelto di rivelare tutto alla redazione del talk show sentimentale.

Una vera e propria doccia fredda per Javier, il quale si troverà messo alle strette da questa segnalazione e sebbene in un primo momento cercherà di negare tutto alla fine sarà costretto a dare le 'dimissioni'.

A prendere la parola in studio, infatti, sarà la stessa Maria De Filippi la quale farà presente a Javier che già negli anni precedenti hanno avuto esempi di ragazzi simili che partecipavano al programma ma che in realtà volevano prendere in giro la redazione con i loro segreti.

Insomma la padrona di casa di Uomini e donne metterà subito in chiaro le cose e farà capire molto bene a Javier che non ha gradito per niente il suo modo di fare ne tanto meno quella segnalazione che l'ha messo nei guai. Le anticipazioni sul programma rivelano che alla fine il ragazzo sarà costretto ad abbandonare definitivamente lo studio del programma.

Sara scoppia in lacrime dopo che Javier viene mandato via da U&D

Il colpo di scena di questa situazione, però, vedrà come protagonista la tronista Sara Tozzi, la quale non ha mai nascosto di essere interessata a Javier. Sara nel momento in cui il corteggiatore andrà via non riuscirà a trattenere le lacrime, visibilmente dispiaciuta e anche un po' amareggiata per come sono andate le cose e per questa frequentazione che è stata 'stoppata' di punto in bianco.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che nuovi colpi di scena possano esserci nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne. Sara chiederà alla redazione di avere un ulteriore confronto con Javier per capire dove sia la verità? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.