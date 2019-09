Giulia De Lellis nelle ultime ventiquattro ore è stata ospite prima di "Verissimo" e poi della prima puntata della nuova stagione di "Domenica In", per parlare soprattutto del suo primo libro, in uscita il 17 settembre, dal titolo "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!". La De Lellis ha rivelato alcune anticipazioni del contenuto del libro, scritto grazie all'aiuto della scrittrice Stella Pulpo, che racconta di come ha vissuto i tradimenti di Damante, il suo ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne e con cui aveva in progetto di sposarsi.

Il giorno che ha scoperto di essere stata tradita era il 17 aprile del 2018: lei aveva una sensazione strana da un po' di tempo che però aveva sempre scelto di ignorare, ma quel giorno, mentre il fidanzato era fuori per lavoro, Giulia ha acceso il computer ed ha aperto le cartelle di Damante, vedendo così cose poco chiare, che non le sono sono piaciute e da quel momento ha iniziato ad indagare, chiamando anche le ragazze legate a Damante.

Per cercare di digerire i tradimenti scoperti, la De Lellis ha vissuto "Come nelle montagne russe, di alti e bassi": in un primo momento si è chiusa in casa, poi ha passato un periodo in cui usciva fuori tutte le sere e poi di nuovo chiusa in casa.

Giulia ha poi raccontato che quando Damante è rientrato dal viaggio di lavoro lei non si è fatta trovare (né lei né la sua roba), ma in compenso l'ex tronista ha trovato tutti i suoi vestiti rotti, scarpe e accessori tecnologici compresi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Dopo un po' di tempo, Damante ha provato a riconquistarla e lei, se inizialmente si è lasciata riavvicinare poi, ha deciso di chiudere definitivamente: "Non ce l’ho fatta. Il perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. Io non ce l’ho".

Le accuse di Andrea Damante contro il libro

Giulia durante le due intervista ha scelto di replicare all'ex fidanzato che, nei giorni scorsi, l'aveva accusata di strumentalizzare la situazione che hanno vissuto a suo vantaggio: Damante infatti afferma di avere tradito la De Lellis una sola volta, mentre lei nel suo libro lei parla di più tradimenti.

Giulia ci ha tenuto a sottolineare che a rinnegare e sporcare la loro storia non è stata lei: "Per me non è un vergogna essere cornuta, non sono io a dovermi vergognare" e ancora: "Sicuramente lui non è contento (del libro), diciamo che non penso sia contento di quello che ha combinato e poi, di conseguenza, anche del libro".

La sua vita dopo Andrea Damante

Dopo un po’ di tempo dalla fine dell’amore con Andrea Damante, Giulia de Lellis è stata fidanzata con Irama, il cantante divenuto famoso grazie alla sua partecipazione prima ad Amici e poi al Festival di Sanremo.

Di lui Giulia ha parlato con affetto, definendo "Meravigliosa" la loro storia d'amore: "E’ stata un’esperienza bellissima, con una persona romantica, ma io non ero ancora pronta".

E dopo Irama è arrivato l'amore con il motociclista di MotoGP, nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. A proposito di lui Giulia ha speso parole molto dolci, raccontando che lui è stato molto paziente e delicato nel conquistarla: "Lui è la mia persona.

Siamo molto allineati, abbiamo gli stessi valori" e ancora: "Ogni tanto quando mi sveglio lo guardo accanto a me, così bello, buono e attento e mi chiedo se è tutto vero. Sono felice da morire, non pensavo che mi sarei mai risentita così!"