Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Beautiful, ormai un vero e proprio "classico" della programmazione del daytime Mediaset. Anche negli episodi che andranno in onda la prossima settimana non mancheranno i colpi di scena, molti dei quali ruoteranno intorno a Brooke, Ridge e Bill. Anche Pam sarà tra i protagonisti, poiché riceverà una proposta di matrimonio da Charlie.

Intanto vi ricordiamo che proprio a partire da questa settimana la soap a stelle e strisce verrà trasmessa tutti i giorni dal lunedì alla domenica, come avverrà anche per Il Segreto e Una Vita.

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 settembre: Bill non riesce a dimenticare Brooke

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana evidenziano ulteriormente il riavvicinamento tra Brooke e Bill, soprattutto dopo quanto accaduto durante la causa per l'affidamento del piccolo Will, quando la Logan si è schierata apertamente dalla parte dell'ex compagno.

Brooke dirà a Ridge di aver rivelato alla sorella che lui ha fatto pressioni sul giudice affinché le consentisse di vincere il contenzioso legale, e allo stesso tempo dirà al marito di stare tranquillo perché non ha assolutamente corrisposto il bacio che le è stato dato da Spencer.

Intanto Steffy comunicherà a Hope che Wyatt è rientrato nuovamente nel team della Forrester, e la giovane sarà molto contenta di questa notizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Gli spoiler dei prossimi episodi della soap americana riportano anche che Bill, parlando proprio con il figlio Wyatt, ammetterà di provare ancora dei sentimenti per la Logan e che forse non smetterà mai di farlo.

Charlie chiede a Pam di sposarlo: la sua risposta è 'sì'

Thorne chiederà a Katie per quale motivo sia andata nuovamente incontro all'ex marito, permettendogli di stare più del dovuto insieme al figlioletto Will.

Bill, intanto, approfitterà di quest'opportunità per dedicare gran parte del suo tempo libero al bambino: i due di fatto diventeranno inseparabili.

Inoltre dagli spoiler di Beautiful dal 16 al 22 settembre si apprende che Pam riceverà una notizia del tutto inaspettata: Charlie, infatti, le chiederà di sposarlo. La donna accetterà senza esitazioni, e così la coppia annuncerà le nozze imminenti ad amici e familiari.

Ridge continuerà a nutrire dei dubbi sul rapporto tra Brooke e Bill: lo stilista infatti sarà piuttosto nervoso, nonostante la moglie gli abbia detto più volte che non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Riuscirà Ridge a fidarsi ciecamente delle parole della consorte, oppure il "pericolo Bill" metterà in crisi la loro unione? In realtà, sembra proprio che lo storico protagonista di Beautiful si recherà da Spencer per avere dei chiarimenti sul bacio che ha dato alla Logan, e in quest'occasione tra i due ci sarà un duro confronto.