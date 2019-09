Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction Imma Tataranni - Sostituto procuratore che vede protagonista la bravissima Vanessa Scalera. Una serie che ha saputo entusiasmare il pubblico della domenica sera della rete ammiraglia, rimasta 'orfana' del talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio traslocato definitivamente su Rai 2. Domenica 6 ottobre verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste di Imma Tataranni, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e soprattutto caratterizzata da un nuovo caso da risolvere per il procuratore.

Imma Tataranni, gli spoiler della terza puntata

Le anticipazioni riguardanti questa terza puntata della fiction Imma Tataranni, dal titolo 'I giardini della memoria', in onda domenica prossima sulla rete ammiraglia Rai, rivelano che per il sostituto procuratore ci sarà un nuovo clamoroso caso sul quale indagare. Questa volta tutto ruoterà intorno alla morte del tutto misteriosa di Domenico Grieco, un noto architetto della zona, il cui corpo verrà trovato mummificato.

L'uomo era sparito nel nulla circa quindici anni prima del ritrovamento del suo corpo mummificato e ovviamente questa scoperta clamorosa porterà alla riapertura immediata del caso. Imma non è affatto convinta che si tratti di un incidente, come invece molti penseranno.

Gli spoiler della fiction rivelano che dopo i primi risultati degli investigatori, Imma si convincerà sempre più del fatto che Domenico sia stato ammazzato e quindi che ci si trova di fronte ad un caso di omicidio. Una versione dei fatti che porterà la Tataranni a scontrarsi con varie persone.

Grande successo per la prima puntata di Imma Tataranni: battuta la D'Urso su Canale 5

Intanto segnaliamo che tutti gli episodi di Imma Tataranni, che di settimana in settimana vengono trasmessi in prima serata su Rai 1, possono essere rivisti in replica streaming online accedendo al portale gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per cellulari.

La fiction ha debuttato nel migliore dei modi in termini di ascolti: la prima puntata, infatti, è stata seguita da una media di oltre 5.2 milioni di spettatori, ottenendo uno share che ha superato la soglia del 23% con picchi di oltre sei milioni di Italiani.

Un dato che ha permesso alla Serie TV con la Scalera di battere nettamente nella gara degli ascolti, il programma Live - Non è la D'Urso in onda sempre di domenica sera su Canale 5.

Riuscirà a consolidare questi numeri importanti anche adesso che su Rai 2 è tornato in onda Che tempo che fa, il talk show condotto da Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto? Al verdetto auditel spetterà l'ardua sentenza.