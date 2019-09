È stata una puntata a dir poco spumeggiante quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 hanno seguito ieri 23 settembre su Canale 5. In essa, infatti, una coppia è giunta al capolinea dopo un falò di confronto estremamente duro: Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lanciati diverse accuse reciproche, fino a quando entrambi hanno deciso di uscire da soli dal programma. I problemi hanno riguardato anche gli altri protagonisti, a partire da Anna Pettinelli, delusa per le immagini del suo fidanzato Stefano Macchi. Quanto visto, l'ha spinta a chiedere il falò di confronto anticipato anche se poi ha cambiato idea.

Diverse le motivazioni delle critiche di Chiara Esposito che, alla terza puntata, non ha ancora avuto la possibilità di vedere un video del suo fidanzato Simone Bonaccorsi.

Temptation Island resoconto: Andrea rimproverato da Alessia

La terza puntata di Temptation Island Vip 2 si è aperta con il pinettu di Nathaly Caldonazzo, durante il quale ha avuto la conferma della sbandata di Andrea Ippoliti con la single Zoe.

La coppia si è chiusa nell'appartamento di lei (privo di telecamere) sospirando e abbracciandosi, motivo per cui la Caldonazzo ha subito chiesto il falò di confronto anticipato. Il faccia a faccia si è subito acceso: lei ha spiegato di voler porre fine ad una 'soap di quarta categoria', lui invece l'ha accusata di averlo provocato ballando e facendosi toccare dai ragazzi single. I toni si sono alzati quando Ippoliti ha urlato alla fidanzata: "Con me ha chiuso!" Nathaly ha cercato lo sguardo di conforto della Marcuzzi, ma il fatto ha portato alla nuova reazione stizzita di Ippoliti, rendendo necessaria la replica della padrona di casa.

Immancabile il suo rimprovero: "Sei stati aggressivo, ci sono anch'io qui e lei può guardarmi quando vuole". Dopo un lungo botta e risposta, Nathaly ha lasciato il falò confermando la fine della storia. Andrea ha aggiunto di non essere più innamorato.

Riassunto Temptation Island: Anna chiede il falò e poi ci ripensa

Proseguendo con il racconto delle altre coppie, nella terza puntata di Temptation Island Vip 2 Serena Enardu è apparsa ancora molto vicina al single Alessandro.

Nel villaggio delle fidanzate, l'ex tronista non è riuscita a trattenere le lacrime per la consapevolezza che qualcosa si sia rotto con Pago e che difficilmente in futuro potrà essere ricucito. Gabriele Pippo è rimasto molto deluso per i video di Silvia in compagnia del single Valerio. Dopo essersi detto certo che il fidanzamento non durerà dopo il programma, il figlio di Pippo Franco l'ha definita una persona arrogante e ha aggiunto: "Dice che non mi prendo cura di me ma io lavoro 15 ore al giorno".

Anna Pettinelli non ha potuto credere ai suoi occhi davanti alle immagini di Stefano Macchi con la single Zoe. Ma dopo la rabbia iniziale e la richiesta di falò di confronto, ha deciso di fare un passo indietro, concedendosi del tempo per capire fin dove arriverà il fidanzato. Chiara Esposito non ha gradito la nuova assenza di video di Simone Bonaccorsi e ha deciso di porre fine al suo percorso dato che lui non si è mai messo alla prova fino in fondo.

Al termine della puntata sono sbarcati in Sardegna Alex Belli e Delia Duran, che hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la reciproca gelosia.