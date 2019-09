Sono in arrivo dei clamorosi colpi di scena nei nuovi appuntamenti della soap opera di origini iberiche Una vita. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana dicono che nel quartiere di Acacias 38 giungerà un uomo chiamato Santiago che si rivelerà essere il marito di Marcia. Il new entry farà la sua comparsa nel momento in cui la brasiliana sarà sul punto di sposarsi con Felipe Alvarez Hermoso.

Quest’ultimo quindi non riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con la donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Yolanda, invece, dopo aver avuto modo di passare del tempo con Mauro San Emeterio farà un grande gesto. La donna, non appena verrà a conoscenza che l’ispettore si è recato in una città portuale industriale della Spagna settentrionale, lo raggiungerà subito con la certezza di essersi innamorata.

Susana gelosa di Felicia, l’Alvarez Hermoso accoglie la sua promessa sposa

Nelle puntate che il pubblico spagnolo potrà guardare da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre Rosina farà sapere al marito Liberto che sua zia Susana è gelosa di Felicia. In effetti l’ex sarta con il suo atteggiamento dimostrerà di essersi presa una vera cotta per l’ex diplomatico Armando. Nel contempo Jacinto farà preoccupare Emilio dicendogli che Cinta facendo l’attrice si potrà innamorare di un altro ragazzo.

Dopo aver lottato tra la vita e la morte, Marcia rimetterà piede ad Acacias 38 e verrà accolta a braccia aperte da tutti i compaesani. A questo punto la brasiliana si trasferirà nell’appartamento di Felipe, in attesa di diventare sua moglie. Genoveva, dopo aver parlato con l’avvocato del passato di Ursula, inviterà la baronessa Hirsch a casa sua con l'obiettivo di riuscire a sbarazzarsi della sua domestica.

Yolanda raggiunge Mauro, arriva Santiago: saltano le nozze di Marcia e Felipe

La Rubio si renderà conto che la Seler prova veramente amore nei confronti di Armando. Successivamente Yolanda, per manifestare i suoi sentimenti, deciderà di raggiungere Mauro quando scoprirà che il poliziotto si è recato a Bilbao. I Palacios avranno un nuovo conflitto per via della scelta di Lolita di chiamare Abundio il bambino che aspetta da Antonito.

Marcia non riuscirà a sposare Felipe perché nel bel mezzo delle nozze entrerà in chiesa il marito (Santiago). La donna, di origini brasiliane, avrà un vero e proprio shock al tal punto da soffrire di una crisi respiratoria. Per concludere Marcia, dopo aver ricevuto le dovute cure mediche in ospedale, andrà a trovare l’avvocato Felipe. Oltre a dire al suo mancato sposo di amarlo, la donna gli chiederà perdono facendogli presente che pensava che Santiago non fosse più in vita.