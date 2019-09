Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Rosy Abate seconda stagione, che ha debuttato questa settimana su Canale 5 con un doppio appuntamento. A partire dalla terza puntata, però, la fiction tornerà alla programmazione 'standard' con un solo appuntamento alla settimana che verrà trasmesso di venerdì sera. La messa in onda della prossima puntata, quindi, è in programma per venerdì 27 settembre come sempre in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione e anche in questo non mancheranno i colpi di scena per l'ex regina di Palermo, alle prese con il difficoltoso rapporto con suo figlio Leonardo.

Rosy Abate 2, le anticipazioni sulla terza puntata:

Le anticipazioni riguardanti la trama della terza puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì sera su Canale 5 rivelano che Rosy continua ad essere disperata da quando suo figlio Leonardo ha detto di non volerla più vedere e di non voler avere più nulla a che fare con lei. Un duro colpo per la donna, la quale vorrebbe stare al fianco di suo figlio in questo momento così delicato della sua vita.

La donna, infatti, non riesce a prendere pace e non si rassegna all'idea di essere stata rifiutata dalla persone che lei ama di più al mondo e per la quale ha fatto di tutto per assicurargli una vita serena, malgrado le mille difficoltà.

Come se non bastasse, poi, le anticipazioni di questa terza puntata della fiction di Canale 5 rivelano che Leonardo prenderà una decisione del tutto inaspettata. Il ragazzo, infatti, ha deciso di schierarsi dalla parte di Costello, il padre della sua fidanzata Nina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Ormai Leonardo considera quell'uomo una sorta di padre putativo e si lascia consigliare direttamente da lui.

Una decisione che farà ancora più male a mamma Rosy, la quale vorrebbe stare al fianco di suo figlio dopo il lungo periodo che hanno trascorso da separati. Come cercherà di risolvere questo problema l'ex boss siciliana? Di sicuro non resterà impassibile di fronte a questa situazione che la vede lontana dal suo amato Leonardo.

Intanto l'amore per Nina diventa sempre più forte ma al tempo stesso vedremo che Leo si avvicinerà sempre di più anche all'ambiente della camorra. Per Rosy, quindi, non sarà per nulla facile 'salvare' suo figlio da questa vita che ha intrapreso ed evitare così che possa fare i suoi stessi errori. Intanto Antonio sta sul fiato al collo alla Abate e non le perdona il fatto che abbia rivelato alle Forze dell'Ordine tutti i suoi loschi affari.

Grande successo di ascolti per la prima puntata di Rosy Abate 2 su Canale 5

In attesa di vedere in onda questa terza attesa puntata della fiction con Giulia Michelini, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere i vari episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, di cui è possibile scaricare anche l'app per tablet e cellulari.

Intanto in casa Mediaset si godono il successo della puntata d'esordio di Rosy Abate 2 che ha vinto la gara degli ascolti del prime time con oltre 3.8 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato la soglia del 18%.

Numeri decisamente positivi per la serie tv con la Michelini, che appassiona soprattutto un pubblico composto da giovani e giovanissimi, ammaliati dal personaggio di Rosy. Anche sui social, in particolar modo su Twitter, la nuova stagione di Rosy Abate ha letteralmente spopolato con decine di migliaia di commenti che sono arrivati con l'hashtag ufficiale della serie tv Mediaset.