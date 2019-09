La nuova stagione del Trono Classico di Uomini e donne si è aperta ieri 19 settembre con la partecipazione di Vittorio Collina e Katia Fanelli. I due ex fidanzati, protagonisti in estate di Temptation Island, hanno parlato della loro esperienza nel programma e della loro nuova vita al termine delle riprese. Lei ha raccontato di non avere più visto Vittorio, tanto che lui le ha fatto recapitare la valigia con le sue cose senza incontrarla.

Vittorio, invece, si è giustificato chiamando in ballo il comportamento della 'fotonica' nei primi giorni in Sardegna e rivelando che si è avvicinato alla single Vanessa solo dopo quanto visto. La discussione si è anche spostata nei social network, dove una buona parte del pubblico ha preso le difese di Katia, notando che in realtà è Vittorio ad avere iniziato una relazione all'interno del programma. In risposta alle accuse, lo speaker ha pubblicato tre video su Instagram riguardanti proprio il percorso della sua ex a Temptation Island.

Vittorio Collina replica alle accuse del web

Il botta e risposta tra Vittorio Collina e Katia Fanelli avvenuto a Uomini e donne si è chiuso con un abbraccio chiarificatore. Dopo la conferma della frequentazione con la single Vanessa, Vittorio e Katia si sono augurati il meglio, evitando di fomentare ulteriormente le polemiche. Il pubblico del dating show e di Temptation Island si è però schierato soprattutto dalla parte di Katia, sottolineando che Vittorio avrebbe dovuto conoscere fin dall'inizio il carattere frizzante della fidanzata, la quale non si è mai spinta oltre con i vari tentatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

In risposta alle accuse, Vittorio ha pubblicato su Instagram tre dei video più eloquenti del percorso della sua ex. In essi, lei si confronta con alcuni single, affermando chiaramente di non pensare a Collina e lasciandosi andare al contatto fisico con loro.

La giustificazione di Vittorio Collina

Insieme alle immagini che maggiormente avevano indispettito Vittorio Collina a Temptation Island, al termine della puntata di ieri di Uomini e donne lui ha anche pubblicato un lungo post (che intende cancellare fra pochi giorni) nel quale ha chiarito il suo punto di vista sul percorso di Katia Fanelli.

A tal proposito ha scritto: "Ci tengo a precisare che non ho alcun rancore verso Katia e sono sinceramente felice per il successo da lei riscosso. Tuttavia non accetto giudizi affrettati sul mio modo di essere o comportamento". Le sue parole non sembrano però avere placato le polemiche intorno a lui, dato che diversi followers lo hanno comunque criticato per quello che ha definito 'vittimismo'. Tra di essi, appare anche il commento di Jessica Battistello che ha preso le difese dell'amica, scrivendo: "Invece di interessarti a come sta Katia...

che tristezza".