Questa settimana Un posto al sole avrà una programmazione un po' atipica dato che andranno in onda solo quattro episodi invece delle canoniche cinque puntate settimanali. In questi episodi si assisterà al ritorno di Diego. Il ragazzo, rimasto solo e senza lavoro, non attraverserà un buon periodo ma potrà contare sull'affetto e il sostegno di suo padre. Nel frattempo riceverà anche un'insolita proposta di lavoro da parte di qualcuno che conosce molto bene.

In seguito Mia sparirà mettendo in allarme tutti gli abitanti della Terrazza. Di seguito le trame e le anticipazioni, di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda la settimana da lunedì 9 a giovedì 12 Settembre.

Elena torna a casa

Lunedì 9 settembre

Andrea farà di tutto per consolare e far riflettere Mia. Nel frattempo Alex sarà sul punto di ricevere una tremenda delusione da parte di Vittorio.

Marina sarà entusiasta del ritorno di Elena e Alice ma la sua felicità durerà poco e la donna dovrà fare i conti con la dura realtà. Serena, per riappacificarsi con Filippo, gli riproporrà l'idea originale di aprire un Bed and Breakfast, ma la sua proposta farà infuriare ancor di più il marito.

Raffaele in pena per Diego

Martedì 10 settembre

Vittorio verrà informato da Patrizio che Anita è intenzionata a parlare con Alex e si fionderà al Vulcano per fermarla.

Alex potrà finalmente parlare al telefono con sua madre e avrà modo di sfogarsi e spiegarle tutto quello che sta succedendo, ma non si accorgerà che Mia sta ascoltando la loro conversazione. Dopo avere avvisato la madre di volersi trasferire a Londra con Alice, Elena si appresterà a dare la trista notizia anche ad Andrea. Beatrice cercherà di convincere Niko e Susanna a riassumerla presso lo studio Navarra.

Raffaele, grazie al sostegno di Ornella, cercherà di fare tutto il possibile per aiutare suo figlio Diego che si trova in gravi difficoltà

Renato si rimette in forma

Mercoledì 11 settembre

Alex avrà finalmente una soddisfazione in ambito lavorativo, ma non potrà gioirne poiché dovrà affrontare una situazione molto drammatica causata da sua sorella Mia. Renato, pronto a tornare in forma, inizierà un'intensa sessione di allenamenti, ma i risultati non saranno quelli sperati. Nel frattempo Raffaele, preoccupato per Diego, rimasto senza lavoro, avrà una brillante idea che potrebbe risolvere più di un problema.

La disperata ricerca di Mia

Giovedì 12 settembre

Alex si metterà alla ricerca disperata di Mia, ma fortunatamente non sarà sola visto che avrà al suo fianco Franco e Vittorio desiderosi di aiutarla. Tuttavia ritrovare sua sorella minore risulterà un compito molto arduo. Diego accetterà volentieri la proposta di Renato e questo renderà Raffaele molto soddisfatto. Marina riuscirà ad ottenere un permesso per far visita a suo padre.

Venerdì 13 settembre

Un posto al sole non andrà in onda per dare spazio all'incontro di pallavolo maschile Italia-Grecia valevole per gli europei del 2019 ma lunedì 16 andrà in onda un doppio episodio.