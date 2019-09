Sabato 7 settembre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne, la seconda relativa alla stagione 2019-20 che partirà su Canale 5 il prossimo lunedì. Protagonista dell'appuntamento in studio è stata ancora Gemma Galgani, uscita con un nuovo spasimante e apparsa interessata anche ad altri due cavalieri ai quali ha dato appuntamento a Torino. Spazio anche ad una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi, che in passato era balzata alle cronache per una presunta relazione con Giorgio Manetti.

Tanti altri i volti noti, a partire da Ida Platano, apparsa ancora molto provata a causa delle dichiarazioni di Riccardo Guarnieri, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime. Le novità del giorno hanno riguardato anche Pamela Barretta, Barbara De Santi e Armando Incarnato.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma esce con Pietro

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla seconda registrazione del Trono Over.

In essa, Tina Cipollari ha ammesso di voler dimagrire 20 chili prima di Natale e ha ricevuto la visita di una nutrizionista per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. Gemma Galgani ha deciso di non proseguire la conoscenza con Cristiano mentre ha accettato di incontrare Pietro a Napoli. Tra loro non c'è stato alcuno sviluppo degno di nota ad eccezione di qualche abbraccio. La dama, inoltre, vedrà a breve Jeanpierre e Gianfranco a Torino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La new entry Valentina F. ha incontrato a cena Armando ma il loro incontro è stato rovinato quando lui ha ammesso di essere uscito anche con Debora. La discussione tra dama e cavaliere ha coinvolto anche Riccardo (che aveva sentito Valentina al telefono) e Armando non ha rinunciato a criticare il collega, accusandolo di non lasciare libera Ida di conoscere anche altre persone.

Trono Over Uomini e donne: il ritorno di Anna Tedesco

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, Riccardo Guarnieri ha parlato ancora dell'interesse per Ida, da lui raggiunta a Brescia durante l'estate, dove però lei non gli aveva concesso un'altra possibilità.

La Platano, a questo punto, è scoppiata il lacrime e si è chiusa in bagno a piangere. Armando è subito corso a consolarla mentre Riccardo si è rifiutato, precisando che la storia con lei è giunta definitivamente al termine. In studio si è rivista Anna Tedesco, occasione per riparlare delle voci circolate in passato su di lei e Giorgio Manetti. La dama è subito uscita con un nuovo cavaliere, lo stesso che si sentiva anche con Barbara De Santi (anche se senza sviluppi interessanti).

Tra l'uomo e la Tedesco c'è stato anche un bacio a stampo. Pamela ha incontrato Enzo, al quale è stata vicina in settimana in occasione di un lutto da lui subito. Evidente l'interesse reciproco tra i due che si sono scambiati vari sguardi in puntata, ballando anche insieme.