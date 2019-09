Due personaggi della popolare telenovela Una vita si troveranno in grave pericolo nelle nuove puntate italiane. Il primo è il colonnello Arturo che morirà tra le braccia della sua amata Silvia dopo averla sposata. Il padre di Elvira verrà ucciso dal pericoloso Blasco, un criminale che la Reyes aveva assicurato alla giustizia prima di approdare ad Acacias 38. Il Valverde Senior sacrificherà la sua vita per salvare la sua dolce metà facendole da scudo con il corpo.

Blanca Dicenta e Diego Alday, invece, insceneranno un vero litigio per le strade del quartiere iberico per vendicarsi di Samuel. La figlia di Ursula conquisterà la fiducia del marito facendogli credere di essere disposta a tornare con lui soltanto se la farà ricongiungere con Moises. Il minore degli Alday cadrà nel tranello della coppia visto che, dopo aver ridato alla moglie il figlio, crederà che sia davvero intenzionata ad avere dei rapporti intimi con lui.

Non appena Samuel ammetterà tutti i suoi crimini, Blanca gliela farà pagare accoltellandolo. A questo punto Diego e la Dicenta Junior si daranno alla fuga insieme al loro bambino.

Silvia apprende che Blasco è evaso dal carcere, Blanca inganna il marito

A partire dalla prossima settimana le travolgenti vicende ambientate ad Acacias 38 occuperanno la fascia Mediaset anche la domenica alle ore 14:30.

Le anticipazioni degli appuntamenti in programmazione dal 15 al 21 settembre dicono che Silvia, dopo aver esultato di gioia per aver appreso che Blasco rimarrà in prigione, non riuscirà a stare serena. La Reyes verrà a conoscenza che il suo nemico potrebbe tornare a farle del male poiché è evaso dal carcere. Nel frattempo Blanca e Diego temeranno il peggio quando verranno a sapere che Moises non si trova più in ospedale.

Antonito si troverà in una brutta situazione quando scoprirà che i suoi progetti sono stati rubati. Successivamente Lucia darà una mano alle domestiche per acquistare degli abiti da indossare per il matrimonio di Arturo e Silvia. Il detective verrà ritrovato senza vita da Diego e Carmen nell’albergo in cui si sarebbe dovuto recare insieme al piccolo Moises. Blanca, desolata per l'accaduto, si scaglierà contro il cognato per non aver fatto nulla per evitare questa tragedia.

Il fratello di Samuel, dopo aver discusso con la sua amata deciderà di trascorrere la notte fuori di casa. A questo punto la Dicenta Junior si presenterà da Samuel e gli chiederà apertamente di voler sapere dove ha nascosto suo figlio. Blanca esausta dei loschi intrighi del marito gli dirà di aver scoperto che è il responsabile dei malesseri del suo bambino. Non appena il minore degli Alday negherà la sua complicità, Blanca gli farà credere di essere disposta a salvare il loro matrimonio soltanto se riavrà con sé Moises.

Il decesso di Arturo, Samuel ferito dalla moglie

Le tanto attese nozze del colonnello Arturo e della Reyes avranno un esito drammatico. Purtroppo dopo essere uscito dalla chiesa il padre di Elvira verrà colpito in pieno petto da una pallottola. Il Valverde Senior perderà la vita per mano del Blasco facendo cadere Silvia nella disperazione totale. Quest’ultima, dopo aver detto addio al suo amato, non riuscirà a darsi pace poiché sarà convinta che sarebbe dovuta morire lei. A questo punto la Reyes, oltre a sospettare del professore Javier, crederà che le notizie riguardanti il probabile decesso di Blasco, avvenuto durante uno scontro, con la polizia siano false. Nel contempo Samuel, convinto della bontà di Blanca, si adeguerà alla volontà della stessa consentendole di riabbracciare il figlio. In realtà si tratterà di una vera messinscena studiata nel migliore dei modi visto che Diego e la cognata faranno credere di essersi lasciati per incastrare il loro folle parente. Lucia, essendosi accorta che Samuel non ha preso parte al funerale di Arturo, si recherà a casa dell’uomo e rimarrà sconvolta quando lo troverà privo di sensi e gravemente ferito. Per fortuna il figliastro di Ursula si salverà perché la cugina di Celia chiamerà in tempo i soccorsi. Dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, Samuel nasconderà dei gioielli e del denaro per dimostrare alle forze dell’ordine di essere stato aggredito da un bandito. Il minore degli Alday non vorrà far scoprire alla giustizia che in realtà a ridurlo in un pessimo stato è stata sua moglie Blanca nonostante la diretta interessata ormai si trovi a Huelva con Diego e il figlio.