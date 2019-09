Cresce l'attesa per la messa in onda della 2^ edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality sulle tentazioni di Canale 5, che tornerà in onda dopo il successo dello scorso anno. Al timone della trasmissione, però, non ci sarà più Simona Ventura, bensì la new entry Alessia Marcuzzi, che in queste ore si trova in Sardegna, con tutte le coppie protagoniste del programma, per le riprese ufficiali.

Intanto, però, è stata svelata la data della messa in onda della 1^ puntata: il debutto è stato anticipato, rispetto al previsto, e il docu-reality partirà il prossimo lunedì 9 settembre.

Il debutto di Temptation Island Vip fissato per il 9 settembre su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island Vip è stata annunciata la data d'inizio di questa 2^ edizione affidata ad Alessia Marcuzzi.

Il reality show aprirà i battenti a partire da lunedì 9 settembre, giorno in cui su Canale 5 torneranno in onda anche altri programmi del daytime come Pomeriggio 5 e Mattino 5.

In un primo momento, però, la messa in onda del reality show era stata annunciata per metà settembre, ma a quanto pare Mediaset ha scelto di giocare d'anticipo e di schierare subito in campo uno dei programmi più attesi di questa stagione televisiva, destinato a diventare un successo.

E i colpi di scena, fin dalla 1^ puntata di messa in onda di Temptation Island versione "Celebrity", non mancheranno. In queste ore, infatti, sulla pagina Instagram del programma sono arrivate le prime anticipazioni su quello che è successo in queste settimane all'interno del villaggio delle tentazioni.

Damiano Er Faina, per esempio, è andato in tilt dopo aver visto un video della sua fidanzata in compagnia di un tentatore, che lo ha lasciato senza parole e letteralmente deluso. Situazione differente, invece, per la bella Serena Enardu, la quale si è lasciata corteggiare dal tentatore Alessandro.

I primi spoiler da Temptation Island Vip 2: la Enardu attratta da uno dei tentatori

Tra i due è nata subito una perfetta alchimia all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5, al punto che la ragazza ha ammesso di trovarsi molto bene con lui, in quanto ha capito che c'è una grande affinità anche dal punto di vista mentale. Un giudizio positivo che è stato ricambiato a sua volta anche dal tentatore.

Ma come reagirà Pago di fronte a questi filmati che potrebbero mettere in discussione la sua relazione con la Enardu?

E poi ancora anche la bella Nathalie Caldonazzo si è lasciata andare all'interno del villaggio di Temptation con uno dei single, provocando così la reazione negativa del suo fidanzato. Il tentatore in questione è Michele Loprieno, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Tutto questo e molto altro nel corso della 1^ puntata del 9 settembre.