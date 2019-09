Daniele Dal Moro è finito nuovamente al centro di una polemica. Questa volta alcuni fan, hanno accusato il giovane di provarci con una ragazza vicina a Martina Nasoni. Martina e Daniele dopo la fine della loro frequentazione, hanno dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti. La stessa vincitrice del GF16 ha ammesso che il veronese non è il tipo di ragazzo adatto a lei.

Sebbene la Nasoni abbia accettato la situazione, alcuni fan della ragazza non hanno mai digerito la fine di questo rapporto.

Troppo spesso alcuni utenti puntano il dito contro Daniele Dal Moro, accusando i suoi modi di fare. Questa volta l’ex gieffino è stato criticato per aver postato un video in cui esibisce su Instagram due peluche vinti a Gardaland. L’imprenditore nel video ha riferito di regalare uno dei trofei ad una ragazza di nome Veronica. Proprio queste ultime dichiarazioni hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

Alcuni fan della Nasoni hanno accusato il giovane di far finta di essere innamorato di Martina, per poi provarci con una sua amica. Da parte di alcuni utenti sono arrivate delle critiche piuttosto dure: “A te Madre Natura ti ha regalato solo la bellezza, dimenticando tutto il resto.” Un altro invece, ha esordito così: “Sei un ragazzo senza tatto”.

Infine, l’accusa più dura è arrivata da un altro fan: “Martina può ringraziare il cielo di essersi liberata di te.

Tu le donne non riesci a renderle felici, sei uno st...o”. Tali parole hanno scatenato la reazione del diretto interessato che ha replicato a muso duro agli insulti scrivendogli "Sei un caso perso". Ormai il rapporto di Daniele Dal Moro con alcuni fan è un misto tra odio e amore.

Tempation Island: rifiutato da Daniele Dal Moro

L’ex gieffino interagendo con i suoi follower, qualche giorno fa ha confessato di aver rifiutato un nuovo reality.

Nello specifico Mediaset avrebbe chiamato Daniele Dal Moro a Temptation Island Vip, in veste di tentatore. Per quale motivo il giovane abbia rifiutato non è dato saperlo, starà al diretto interessato fare chiarezza. Nel frattempo sul suo conto si fanno sempre più insistenti anche delle voci, che lo vedrebbero come tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne. Al momento anche in questo caso non c’è nessuna conferma da parte degli autori dello storico dating.

Martina Nasoni: stanca del gossip

Le ultime voci parlavano di un fidanzamento in gran segreto tra Gennaro Lillio e Martina Nasoni. Il tutto è nato da un incontro a sorpresa dei due ex gieffini, in quel di Napoli. La giovane pare abbia fatto una semplice visita ad un amico, nulla di più. Nelle scorse ore Martina stanca dei continui Gossip sul suo conto, è letteralmente sbottata. Su Instagram ha detto: “Interroga i volti, non ascoltare le lingue”.