Prosegue l'appuntamento con Temptation Island Vip, di cui lunedì 30 settembre andrà in onda la quarta delle sei puntate previste in prima visione assoluta. A guidare il racconto ci sarà Alessia Marcuzzi, la quale anche questa settimana metterà i concorrenti rimasti in gara a 'dura prova' e soprattutto alle prese con nuovi filmati che potrebbero mettere in discussione le loro storie d'amore. Occhi puntati in particolar modo su Silvia, la quale si lascerà andare particolarmente con il tentatore Valerio, al punto da stare nel letto assieme.

Temptation Island Vip, le anticipazioni del 30 settembre: Silvia e le carezze con il tentatore

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island Vip pubblicate sulla pagina Instagram del reality show, rivelano che Silvia si lascerà andare abbastanza con il tentatore Valerio, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Tra i due, infatti, ci saranno delle carezze e delle effusioni a tratti 'piccanti' che non passeranno affatto inosservate e che creeranno momenti di discussione anche all'interno del villaggio stesso delle donne.

In particolar modo Anna Pettinelli si chiederà cosa possa pensare il fidanzato di Silvia, nel momento in cui verrà messo al corrente del filmato che ritrae la sua fidanzata nel letto insieme con il tentatore. Una scena decisamente molto forte che potrebbe mettere a dura prova la love story tra Silvia e Gabriele, adesso che ormai siamo arrivati ad un passo dal tanto atteso falò finale.

Pago deluso da Serena: 'Non va bene'

Gli spoiler di questa quarta puntata di Temptation Island Vip in onda lunedì sera su Canale 5, inoltre, rivelano che ci saranno dei momenti di tensione che riguarderanno anche Pago, il quale si lascerà sopraffare dall'ira all'interno del villaggio.

Un momento di rabbia che scaturirà dopo che Pago ha visto l'ennesimo video che riguarda la sua fidanzata Serena Enardu, che nell'altra parte del villaggio non rifiuta le attenzioni dei tentatori. 'Non va bene' continua a ripetere Pago nel filmato pubblicato in anteprima sulla pagina IG del reality.

Insomma anche questa settimana una puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante per il reality show che sta risalendo la china degli ascolti.

La scorsa settimana, infatti, il terzo appuntamento ha registrato una media di oltre 3 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a toccare la soglia del 19% con picchi di oltre il 25% durante la messa in onda. Questa settimana il reality show riuscirà a conquistare altro pubblico e a tener testa alle repliche della fiction Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1? All'auditel l'ardua sentenza.