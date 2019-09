Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip e che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Molte le novità che attendono i fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, almeno stando ai filmati di anticipazione pubblicati sulle pagine ufficiali della trasmissione. Da quanto si apprende, una nuova coppia sbarcherà sulle spiagge sarde, mentre Damiano detto 'Er Faina', dopo aver richiesto il falò immediato alla fidanzata Sharon, scoprirà se quest'ultima accetterà di incontrarlo. Problemi anche per Nathalie Caldonazzo, costretta a vedere il suo fidanzato Andrea Ippoliti appartarsi con la single Zoe.

Anticipazioni del 16 settembre: Sharon accetterà il falò immediato con Damiano?

Molti colpi di scena attendono i fan di Temptation Island Vip nella seconda puntata in onda lunedì prossimo a partire dalle 21;20 circa su Canale 5. In primis, vedremo una nuova coppia sbarcare sulle coste sarde e che andrà a sostituire quella formata da Ciro Petrone e Federica Caputo, squalificati al termine della puntata scorsa, per aver violato il regolamento.

I nuovi concorrenti, da quanto si apprende, sono Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia, pronti a stravolgere le dinamiche del gioco. Stando agli spoiler inoltre, vedremo che Sharon verrà informata da Alessia Marcuzzi del fatto che il compagno Damiano ha richiesto il falò di confronto immediato. Dalla breve clip pubblicata sui social, la giovane non sembra molto convinta di voler accontentare il fidanzato e, solo con la messa in onda della nuova puntata scopriremo se accetterà di incontrare Damiano prima dello scadere dei 21 giorni.

Temptation, 2ª puntata: il fidanzato della Caldonazzo in camera con Zoe

Molte le dinamiche che si stanno delineando in queste prime puntate del reality sui sentimenti e che riguarderanno in particolare, il rapporto già in crisi di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Secondo quanto anticipato da un breve filmato, l'uomo non avrebbe perso tempo e avrebbe instaurato un rapporto di forte complicità con la single Zoe, con la quale si apparterà nella casetta delle fidanzate dove, come sappiamo, non ci sono le telecamere.

Anche l'amica della show girl Anna Pettinelli, si ritroverà in lacrime durante uno sfogo con le compagne di avventura, dopo aver visto il compagno Stefano Macchi particolarmente attratto da Cecilia. Anche per il modello e 'Mister Italia', Simone sembrerà esserci aria di crisi e, solo con la messa in onda della seconda puntata di lunedì 16 settembre, scopriremo cosa realmente sta accadendo nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula.