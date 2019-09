La battaglia di Emma Marrone contro la malattia, sarebbe finita: questo almeno è quello che si evince dal messaggio che la salentina ha pubblicato su Instagram nella giornata di ieri. La cantante, mentre ad Amici veniva omaggiata prima da Alessandra Amoroso e poi da Geppi Cucciari, ha scritto un messaggio sui social network per informare i fan sulla sua salute.

Emma torna su Instagram dopo l'intervento

Dopo quasi due settimane d'ansia, i fan di Emma Marrone hanno ricevuto notizie certe sul suo stato di salute.

È stata la stessa pugliese a rassicurare i suoi sostenitori con un post apparso su Instagram ieri, sabato 28 settembre.

Sotto alla foto del braccialetto che le è stato dato in ospedale durante la degenza, la cantante ha scritto: "Finalmente l'ho tolto, ma lo conserverò per sempre. È andata, anche se è stata dura".

La 35enne ovviamente fa riferimento all'operazione che ha dovuto affrontare nei giorni scorsi.

Una decina di giorni fa, infatti, la vincitrice di Amici aveva usato sempre i social network per far sapere a tutti di doversi prendere una pausa dal lavoro per risolvere un problema di salute che aveva scoperto di avere solo di recente.

Dopo essersi assentata per un breve periodo, nelle scorse ore la "Brown" si è fatta viva con parole che hanno fatto tirare un respiro di sollievo ai suoi tanti ammiratori, che erano preoccupati per lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

"Ho bisogno del tempo per recuperare le forze, ma non vedo l'ora di tornare da tutti voi", ha fatto sapere Emma, prima di specificare che il suo ritorno sulle scene è tutt'altro che lontano. La Marrone ha ringraziato chiunque le sia stato vicino in questo periodo anche solo con un messaggio ma anche chi, a differenza sua, sta ancora combattendo con la propria malattia: "Tenete duro, sono con voi".

L'omaggio della Amoroso ad Amici

Il ritorno a casa della Marrone, è stato emozionante: lasciando l'ospedale dopo l'operazione, la cantante ci ha tenuto ad informare i suoi tanti fan del momento di serenità che sta vivendo dopo la paura.

"Piango di gioia finalmente, vi voglio bene", ha scritto Emma alla fine del messaggio che, soltanto su Instagram, ha ottenuto quasi 800mila "mi piace" in un giorno.

A qualche ora dal post con il quale la "Brown" ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, su Canale 5 è andata in onda la puntata di Amici Celebrities nella quale due persone a lei molto care l'hanno omaggiata. Alessandra Amoroso, ospite del talent che ha lanciato sia lei che la collega pugliese, ha detto davanti a tutto: "Quest'anno compiamo dieci anni di carriera sia io che Emma.

Forza, coraggio e tanto entusiasmo. Ti vogliamo un sacco di bene".

Anche Geppi Cucciari, durante il suo intervento comico in Tv, ha avuto parole d'affetto per la Marrone, che nei giorni scorsi è stata presa di mira dagli haters, che hanno messo in dubbio la veridicità della sua malattia. "Lei sarà pure minuta, me è indistruttibile", ha detto la sarda tra gli applausi scroscianti del pubblico.