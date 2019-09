Prosegue l'appuntamento settimanale con Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 che tornerà in onda lunedì 23 settembre con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta che si preannunciano ricchi di colpi di scena.

Le anticipazioni rivelano che gli occhi saranno puntati soprattutto su Renato, il quale non riuscirà a togliersi dalla testa la bella Adele, che ormai sembra proprio aver fatto breccia nel suo cuore. L'uomo cercherà in tutti i modi di rivederla per poter trascorrere del tempo con lei.

Un Posto al Sole, spoiler della prossima settimana: Renato si è invaghito di Adele

Renato si renderà conto di avere un vero e proprio debole per la mamma di Susanna. La donna, infatti, non gli sarà per niente indifferente, infatti l'uomo cercherà qualsiasi scusa per fare in modo da ottenere un altro appuntamento con lei, nella speranza di poterla rivedere.

Dopo vari tentativi, Poggi finalmente riuscirà nel suo intento.

Durante i prossimi episodi della soap opera, infatti, l'uomo si vedrà ancora una volta con l'affascinante Adele: insieme a lei trascorrerà dei momenti a dir poco magici che lo convinceranno sempre di più del fatto che stia nascendo un flirt tra di loro. Ma sarà davvero così? Al momento non si sa se Adele sarà davvero interessata a Renato, oppure se quest'ultimo stia facendo "tutto da solo", viaggiando un po' troppo con la fantasia.

Tra i protagonisti delle puntate della soap partenopea in onda dal 23 al 27 settembre ci sarà anche Fabrizio, il quale sembrerà intenzionato a seguire le ragioni del cuore e a fare delle scelte che potrebbero metterlo in contrasto con il resto della famiglia. Questi, infatti, si scontrerà duramente con lo zio, deciso a proteggere a qualunque costo i segreti della famiglia Rosato.

Roberto tiene sotto pressione Filippo

Gli spoiler di Un posto al Sole fino al prossimo venerdì riportano anche che Mariella e Lollo si trasferiranno definitivamente a casa di Guido: sarà un duro colpo per Vittorio, il quale dovrà cercare di abituarsi in qualche modo ad una situazione che per lui potrebbe rivelarsi difficile da accettare.

Alex riuscirà a stare un pochino con la madre e la sorella: il loro pomeriggio sarà all'insegna della serenità, ma poco dopo questa bella atmosfera verrà turbata da una pessima notizia.

Roberto, intanto, continuerà a mettere sotto pressione Filippo, insistendo affinché si trasferisca da lui. Le anticipazioni della soap, inoltre, svelano che Filippo e Serena si renderanno conto che la loro crisi coniugale sta iniziando ad avere delle ripercussioni sulla stabilità di Irene.