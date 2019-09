Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato molto spazio alle vicende della famiglia Parisi e in particolar modo al rapporto che si instaurerà tra la piccola Mia e Carla. I prossimi eventi saranno molto concitati e Mia terrà sua sorella e tutti gli altri abitanti di Palazzo Palladini col fiato sospeso a causa di una sua improvvisa decisione. La ragazzina, dopo aver ascoltato una telefonata dai toni molto accessi tra Alex e la madre, resterà sconvolta al punto da decidere di far sparire le sue tracce.

Alex disperata, per quanto appena accaduto, riceverà fortunatamente l'aiuto di Franco e Vittorio, ma trovarla non sarà affatto un'impresa facile. Nel frattempo Vittorio avrà il suo bel daffare nel gestire le intemperanze di Anita, la ragazza sarà decisa più che mai a rivelare quanto sia accaduto tra loro due alla povera Alex. Di seguito le anticipazioni, relative alla storyline della famiglia Parisi, delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 12 Settembre.

Anita pronta a smascherare Vittorio

Dopo l'incontro con Carla (Vittoria Schisano), Mia (Ludovica Nasti) avrà modo di riflettere su quanto accaduto grazie al sostegno e all'affetto di Andrea (Davide Devenuto), che farà tutto il possibile per risollevare l'umore della ragazzina. Nel frattempo Vittorio dovrà affrontare un grave rischio. Il ragazzo verrà infatti informato dal suo migliore amico Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che Anita (Ludovica Bizzaglia) è intenzionata a parlare con Alex (Maria Maurigi) per rivelarle tutta al verità sul suo rapporto con Vittorio.

Il giovane Del Bue si fionderà al Vulcano per impedirle di compiere il suo intento. Nel frattempo Alex riceverà una buona notizia in ambito lavorativo, a quanto pare per lei ci saranno importanti novità dallo studio grafico per il quale si è impegnata duramente negli ultimi tempi nel realizzare un progetto.

Alla ricerca di Mia

Alex riceverà una telefonata dalla madre e avrà finalmente modo di sfogarsi con lei, rinfacciandole tutto quello che sta succedendo, la ragazza però non si renderà conto che in quel momento Mia stia ascoltando tutto di nascosto.

La piccola, scossa da quanto appena appreso, deciderà di sparire. Alex, disperata per la scomparsa di Mia si metterà alla ricerca della sorella. Fortunatamente la ragazza non sarà sola infatti riceverà tutto l'aiuto e il supporto supporto possibile da Franco Boschi (Peppe Zarbo) e Vittorio. Fortunatamente Mia farà poi ritorno alla Terrazza, anche se non sono chiari i dettagli del suo rientro. Qui la ragazza verrà attorniata dal calore e dall'affetto di tutti gli altri abitanti, contenti di poterla riabbracciare sana e salva.