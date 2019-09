Ieri sera, sabato 21 settembre, in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Amici Celebrities, il nuovo talent show di Maria De Filippi, con protagonisti dei personaggi famosi, del mondo dello spettacolo e non, che si sono messi in gioco nelle categorie di canto e danza. La prima puntata è stata caratterizzata da un bel po' di esibizioni e soprattutto dall'eliminazione di due concorrenti, che hanno dovuto abbandonare subito il talent più famoso d'Italia.

Chi non avesse potuto vedere la prima puntata in tv, può recuperarla in replica streaming online accedendo al portale gratuito WittyTv.

Dove rivedere la prima puntata di Amici Celebrities in streaming online

Nel dettaglio, infatti, la puntata d'esordio di questa prima edizione di Amici Celebrities può essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, nella sezione dedicata al talent show di Maria De Filippi, dove si potranno vedere anche dei contenuti extra riguardanti la serata di ieri.

È possibile anche scaricare l'applicazione gratuita di WittyTv su tablet e cellulari, così da rivedere la puntata d'esordio del talent show Mediaset in qualunque momento, senza dover per forza ricorrere al computer di casa.

Una prima puntata che ha accesso gli animi degli spettatori sui social, in particolar modo su Twitter, dove sono stati un bel po' i commenti arrivati con l'hashtag ufficiale della trasmissione (#AmiciCelebrities).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria

Molte esibizioni dei concorrenti sono state apprezzate dal pubblico, come quelle di Pamela Camassa e Laura Torrisi, entrambe molto valide nella categoria canto.

I primi due eliminati da Amici Celebrities sono Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni

Durante questo primo appuntamento del talent show, ci sono state anche le prime due eliminazioni dalla gara. Ad avere la peggio è stato Martin Castrogiovanni, che non ha entusiasmato più di tanto la giuria in studio capitanata da Ornella Vanoni, e Chiara Giordano, l'ex moglie di Raoul Bova che tuttavia ha dimostrato di essere molto ferrata e preparata nella danza.

Sabato prossimo andrà in onda la seconda puntata di Amici Celebrities, condotta sempre da Maria De Filippi (in attesa dell'arrivo di Michelle Hunziker) e caratterizzata sempre dall'uscita di due concorrenti vip. Occhi puntati anche sugli ascolti di questa prima puntata del talent show in versione "Vip". Il verdetto auditel ha sancito che il debutto del programma di Canale 5 è stato visto da una media di circa 3.3 milioni di spettatori pari a uno share del 20.61%.

Su Rai 1, invece, la prima puntata di Ulisse condotto da Alberto Angela ha intrattenuto una media di 3.5 milioni di spettatori arrivando al 18.97% di share.