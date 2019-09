Lunedì 30 settembre partirà la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la storica soap opera ambientata a Napoli, che ogni sera attira l'attenzione di oltre 1.6 milioni di fedelissimi spettatori. Un appuntamento di successo che anche questa settimana riserverà un bel po' di colpi di scena imperdibili. Nel dettaglio, infatti, Alex verrà messa di fronte a una durissima verità che la lascerà senza parole e la porterà a prendere una decisione del tutto inaspettata e al tempo stesso sofferta. Filippo e Serena, invece, non riusciranno a superare le incomprensioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre: Alex scopre il tradimento

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, fino al 4 ottobre, rivelano che Alex scoprirà che Vittorio l'ha tradita. La bugia che il ragazzo ha tentato di tenere nascosta alla sua fidanzata per tutto questo tempo verrà finalmente a galla e a quel punto Vittorio non potrà fare altro che assumersi le responsabilità di quello che è successo.

La ragazza, quindi, scopre che Vittorio e Anita sono stati a letto insieme e dopo questa cocente delusione deciderà in primis di lasciare il suo fidanzato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: Alex infatti, dopo aver scoperto il tradimento, deciderà di abbandonare anche il suo posto di lavoro al Caffè Vulcano. Il suo scopo, infatti, è quello di rompere definitivamente i rapporti con Vittorio e di farlo uscire dalla sua vita.

Filippo e Serena sempre più in crisi: lei riceve un invito misterioso

Gli spoiler di Un posto al sole, inoltre, rivelano che in questi nuovi episodi i riflettori saranno puntati anche sulla coppia composta da Filippo e Serena. I due continuano a essere in forte crisi e non riescono a superare questa distanza che ormai ha reso complicato il loro rapporto sentimentale. La situazione tra i due peggiorerà ulteriormente, nel momento in cui la ragazza riceverà in invito misterioso, che finirà per scaturire la gelosia ma, al tempo stesso, anche i dubbi di Filippo sulla fedeltà della sua compagna.

Questa volta ci sarà l'addio definitivo tra i due?

Renato, intanto, si renderà conto di essersi invaghito di Adele: l'uomo sostiene che la donna ricambi il suo sentimento. Peccato, però, che abbia preso soltanto un abbaglio perché Adele lo vede solo come un amico. Nel frattempo, però, Renato ha scelto di lasciare definitivamente Nadia: una notizia che la lascerà senza parole. La donna, in preda allo sconforto per l'addio che ha ricevuto da Renato, verrà consolata da Raffaele, il quale cercherà di tirarla su.

Marina, invece, si rende conto di aver perso completamente la testa per Fabrizio.