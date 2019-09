E’ sempre più avvincente la soap opera di origini iberiche Una vita. Nelle puntate che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset probabilmente il mese prossimo, Samuel Alday si sbaglierà a credere che riuscirà ad impadronirsi delle ricchezze di Lucia Alvarado con molta facilità. Il figliastro di Ursula farà i conti con Telmo, che nel capitolo numero 861 apprenderà qual è il suo vero obiettivo.

In poche parole il nuovo parroco di Acacias 38 scoprirà che il minore degli Alday ha giurato al potente strozzino Jimeno Batan di restituirgli il denaro che gli ha dato per risollevarsi dalla bancarotta, con l’eredità che riceverà a breve la cugina di Celia.

Il minore degli Alday uccide Joaquin, la Alvarado svela di essere la figlia dei Valmez

Nei prossimi episodi italiani, Samuel inizierà a pagare il male procurato a Blanca, Diego, e Moises.

Il minore degli Alday commetterà un grosso errore ad investire tutto il suo denaro per aprire una galleria d’arte. La nuova attività del figliastro di Ursula è fallita durante l’inaugurazione del locale a causa di un attentato. Samuel essendo entrato in una crisi economica profonda, si vedrà costretto a chiedere aiuto al pericoloso strozzino Jimeno Batan, quando le banche si diranno disposte a concedergli un prestito in cambio del suo appartamento.

Samuel dopo non essere riuscito nemmeno a vendere i suoi gioielli alla marchesa di Urrutia, approfitterà del legame stretto in poco tempo con Lucia quando verrà a conoscenza che la donna è l’erede dei marchesi di Valmez. Il marito di Blanca per riuscire nel suo intento fingerà di essersi alleato con Joaquin, il padre adottivo della Alvarado, e scoprirà che la stessa entrerà in possesso dell’eredità dei suoi familiari all’età di 23 anni.

L’Alday a quel punto porrà fine all’esistenza dell’uomo che ha cresciuto Lucia. Successivamente Samuel avendo appreso che padre Telmo è interessato al denaro della Alvarado per consegnarlo all’ordine ecclesiastico del cristo giacente, metterà in guardia la donna dal parroco. In un primo momento la cugina di Celia seguirà i consigli del marito di Blanca, ma quando sui giornali verrà diffusa la notizia riguardante le sue vere origini, ovvero di essere la figlia dei fratellastri Valmez, non avrà altra scelta oltre a quella di svelare a tutti i cittadini di essere una ricca ereditiera.

Samuel stringe un accordo con Batan, Telmo disposto a tutto per salvare Lucia

Mentre i telespettatori capiranno che a smascherare Lucia sui quotidiani è stato Telmo per farla allontanare da Samuel, quest’ultimo si metterà ancora nei guai. Verrà alla luce che il figliastro di Ursula si è fatto dare un prestito dagli scagnozzi di Batan per fare pietà alla Alvarado. Quest’ultima infatti non essendo al corrente delle vere intenzioni dell’Alday, sempre più cotta chiederà al suo avvocato di farle avere in anticipo alcuni assegni mensili che le spettano per consentire all’uomo di saldare tutti i suoi debiti.

Purtroppo il piano di Samuel verrà ostacolato a causa di Telmo, che dopo averlo visto parlare con Batan, scoprirà che si tratta di un usuraio senza scrupoli. Quest’ultimo tramite il segreto della confessione farà sapere al sacerdote di aver stretto un accordo con Samuel, poiché gli ha promesso di dargli il triplo della cifra che gli ha prestato non appena metterà le mani nel patrimonio di Lucia. Dopo aver riunito tutti i tasselli, Telmo potrà confermare finalmente i suoi sospetti, cioè che il minore degli Alday si è avvicinato alla Alvarado con inganno. Per tale motivo, il prelato si dirà disposto a tutto per mettere in salvo Lucia, soprattutto quando si renderà conto di amarla.