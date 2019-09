Alex, già in seria difficoltà a causa della sua delicatissima situazione familiare, dovrà affrontare un'altra dura prova. La ragazza vedrà crollare improvvisamente ogni sua certezza, quando scoprirà il tradimento perpetrato da parte di Vittorio. Dinanzi a tale delusione, Alex deciderà di tagliare ogni ponte col passato e, di conseguenza, si appresterà a prendere alcune decisioni molto sofferte e dolorose, che coinvolgeranno anche sua sorella Mia.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa sofferta vicenda: le puntate si riferiscono alla messa in onda dal 30 settembre al 4 ottobre.

Una piccola speranza

Inizialmente Alex (Maria Maurigi) prenderà abbastanza bene la notizia dell'assunzione di Anita (Ludovica Bizzaglia) in radio, poiché non sospetterà minimamente di cosa sia accaduto precedentemente tra la sua rivale e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria).

Nel frattempo Mia (Ludovica Nasti) continuerà a chiedere sempre con maggiore insistenza di poter rivedere sua madre Rosaria (Titti Nuzzolese). A questo punto Alex, grazie ai saggi consigli di Silvia, (Luisa Amatucci), deciderà di affrontare di petto la situazione e si presenterà assieme alla madre fuori dalla scuola di Mia. Appena vedrà Rosaria, Mia le correrà incontro e la abbraccerà, inoltre in seguito le tre pranzeranno assieme trascorrendo una splendida giornata. Sembrerà proprio che le cose possano andare per il meglio, purtroppo, però, una pessima notizia attenderà Alex dietro l'angolo.

La fine di un amore

Dalle prossime anticipazioni non viene chiarito in che modo possa avvenire tale evento, ma Alex verrà a conoscenza della relazione segreta tra Vittorio e Anita e ne sarà totalmente devastata. La ragazza sceglierà di tenere il giovane all'oscuro di quanto scoperto, ma deciderà ugualmente di agire di conseguenza. Alex, disperata per quanto scoperto sul conto della persona che amava, si chiuderà ancora più in se stessa e prenderà alcune decisioni molto dolorose.

Come prima cosa, Alex lascerà Vittorio: tuttavia sceglierà di non dargli alcuna apparente spiegazione alla sua decisione. Questo, però, sarà solo l'inizio del suo percorso.

Alex e Mia lasciano la Terrazza

Alex, che si è vista crollare il suo mondo addosso, sarà determinata a tagliare definitivamente ogni ponte col passato. Dopo aver rotto con Vittorio, la ragazza deciderà di lasciare anche il suo lavoro al caffè Vulcano, ma non si fermerà qui.

Mentre Vittorio, rassegnato e incredulo per la fine della sua storia d'amore, si interrogherà sulle reali motivazioni della ragazza, Alex si appresterà a compiere un altro gesto estremo. La giovane Parisi deciderà di lasciare il suo appartamento alla Terrazza assieme alla piccola Mia.