Javier Martinez ha preso in giro la redazione di Uomini e donne? La domanda nasce spontanea e la questione che i fan del noto dating show vedranno svilupparsi nella puntata di oggi, 27 settembre, è stata abbondantemente anticipata dagli spoiler. Dunque il bel Javier - che abbiamo imparato a conoscere durante l'ultima edizione di Temptation island dedicata alle coppie non famose - ha ricevuto una segnalazione da parte di una ragazza che ha inviato alcuni screenshot di una conversazione hot con l'ex tentatore, materiale che è stato poi girato a Claudio della redazione del programma di Maria De Filippi.

Dall'isola delle tentazioni al dating-show

Javier Martinez era balzato all'attenzione dei telespettatori per la sua partecipazione a Temptation Island, dove è stata evidente la sua intesa con Ilaria, fidanzata di Massimo. Tra i due è nato subito un bel feeling e questa cosa ha portato Ilaria ad aprire gli occhi e a decidere di lasciare, al falò, il suo compagno Massimo Colantoni. Dopo un mese dalla fine del programma Javier e Ilaria si sono rivisti, ma la loro storia non è sbocciata.

Martinez, intenzionato a trovare l'amore, ha deciso di partecipare a Uomini e donne, stagione 2019-20, per corteggiare la bella Sara Tozzi, nuova tronista e dal cuore libero.

Javier Martinez a Uomini e donne corteggia Sara Tozzi, ma arriva una segnalazione

Javier alla corte di Sara? Possiamo dire di si anche se nella puntata del trono classico di Uomini e donne che andrà in onda oggi per Javier arriverà un segnalazione.

Una ragazza, sua presunta fiamma, ha inviato degli screenshot di una conversazione tra le e Javier, dove si leggono frasi evidentemente passionali che lui ha scritto alla ragazza: "Ti amo, sei la mia vita, non posso vivere senza di te". La segnalazione in studio ha suscitato grande scalpore, soprattutto in Sara Tozzi che si è vista crollare il pavimento sotto ai piedi. Per Sara il bel Javier stava diventando molto importante e quella segnalazione l'ha mandata in crisi.

Sara elimina a malincuore l'ex tentatore

Sara Tozzi, la nuova tronista di Uomini e donne, alla fine ha ceduto alla verità e ha deciso di eliminare Javier dal programma. Non si è data un limite, non è stata lapidaria. Sara ha creduto alla segnalazione, ma ha anche lasciato una porta aperta perchè molto attratta da lui. Cosa succederà adesso? Le anticipazioni delle registrazioni del trono classico di Uomini e donne ci dicono inoltre che Sarà uscirà di scena abbandonando il trono, ma lo vedremo nelle prossime puntate.

Intanto oggi andrà in onda una questione che ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi, quando sono stati diffusi i primi spoiler sull'eliminazione di Javier.