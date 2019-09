Dopo la pausa estiva faranno finalmente ritorno ad Un posto al sole Guido, Mariella e il piccolo Lollo, tuttavia la coppia non farà in tempo a godersi il rientro a casa che dovrà badare ai problemi di 'cuore' di Cerruti. Nel frattempo la crisi tra Filippo e Serena sarà sempre più profonda, mentre la situazione per la famiglia Parisi diverrà sempre più complicata. Infine Arturo prenderà un'importante decisione per non pesare più su Marina. Di seguito le trame e le anticipazioni di tutte le puntate di Upas che andranno in onda dal 16 al 20 Settembre.

Tornano Guido e Mariella

Lunedì 16 settembre

Tornato a Napoli dal suo viaggio di lavoro, Filippo si confronterà nuovamente con Serena. La donna cercherà di far tornare l'armonia nella coppia, ma la sua impresa non sarà affatto semplice. Mia sarà accolta con calore ed entusiasmo da tutti i condomini della Terrazza, mentre Vittorio verrà punzecchiato bonariamente da Patrizio. Renato ingigantirà il racconto del suo infortunio e il povero Diego dovrà sorbirsi tutte le sue lamentele, mentre Raffaele penserà che Renatone, dietro la sua gentilezza mirata, nasconda un doppio fine. Guido, Mariella e Lollino faranno ritorno a Napoli, ma Cerry e Vittorio non saranno felicissimi del loro rientro.

Marina riceve un conforto inaspettato

Martedì 17 settembre

Disperata per l'imminente partenza di Alice e Elena e in ansia per la questione legata a suo padre, Marina riceverà il conforto di qualcuno di totalmente inaspettato. Serena e Filippo, dinanzi alla loro profonda crisi, capiranno che è giunto il momento di prendere un'inaspettata decisione. Guido e Mariella saranno molto in ansia per i problemi di Cerry, tuttavia la sua ipocondria potrebbe avere in realtà dei lati tanto inaspettati quanto positivi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Cerry rimanda il suo sogno d'amore

Mercoledì 18 settembre

Marina farà di tutto per convincere suo padre ad accettare gli arresti domiciliari, nel frattempo il caso dell'omicidio di Nino Rosato diventerà sempre più complicato. Serena parlerà della sua situazione sentimentale con Giulia e in seguito proverà nuovamente a chiarirsi con Filippo. Mentre Guido e Mariella penseranno al loro futuro, il simpatico Cerruti sarà costretto a rinunciare momentaneamente al suo sogno d'amore.

La decisione di Arturo

Giovedì 19 settembre

Carla sarà determinata a voler restare vicina a Mia, ma la situazione sarà molto complessa. Fabrizio avrà un duro scontro con suo zio che lo porterà a prendere una difficile decisione che coinvolgerà anche Marina. Nel frattempo Arturo deciderà di non essere più un peso per sua figlia. Cerruti penserà di avere assistito a un miracolo di San Gennaro perché sentirà di avere " il cuore nello zucchero".

I dubbi di Mia

Venerdì 20 settembre

Anita sorprenderà Vittorio presentandosi all'improvviso nella stazione radio, durante il suo programma. Alex accetterà di confrontarsi con sua madre mentre Mia non saprà ancora come comportarsi con Carla. Franco, infine, si appresterà ad affrontare una durissima prova.