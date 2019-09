Si avvicina il gran finale di Bitter Sweet, ('Dolunay' nella versione originale), la soap opera turca rivelazione dell'estate e che ha appassionato milioni di telespettatori, pronti a seguire le vicende di Nazli e Ferit. Proprio i protagonisti, nel corso della puntata in onda su Canale 5 il prossimo 11 settembre, si ritroveranno in tribunale per la causa di divorzio. Il giudice però, rifiuterà di sciogliere il matrimonio degli Aslan, mandandoli invece in terapia di coppia. Il piano di Hakan quindi, sembrerà non andare in porto e solo con il prosieguo delle puntate, scopriremo cosa escogiterà il perfido marito di Demet.

Dolunay, spoiler: Ferit e Nazli non divorziano

Grande attesa per la messa in onda delle puntate finali di Bitter Sweet, che si preannunciano ricche di colpi di scena e di emozioni. Nell'episodio in onda mercoledì 11 settembre, vedremo Nazli e Ferit in tribunale per la causa di divorzio. Come sappiamo, la giovane chef è stata costretta a sottostare al ricatto di Hakan per impedire che la sorella Asuman finisca in carcere.

L'Onder infatti, è in possesso di un video compromettente, in cui si vede la più giovane delle Pinar sparare a Muzzafer e lo ha utilizzato per costringere Nazli ad allontanarsi dal marito. Quest'ultimo, non si darà per vinto, convinto che dietro la decisione della moglie, ci sia qualcosa di strano. Nonostante ciò, arriverà il giorno della sentenza, ma il giudice non concederà il divorzio ai coniugi Aslan.

Bitter Sweet, puntata dell'11 settembre: gli Aslan in terapia di coppia

Il giudice, non solo non concederà il divorzio, ma si riserverà di decidere sul futuro dei coniugi, dopo averli mandati in terapia di coppia e dopo la relazione della psicologa. Un brutto colpo per Hakan che, nonostante il suo vile ricatto, non sarà riuscito a mandare all'aria il matrimonio di Ferit e Nazli. L'Onder però, avrà un altro asso nella manica, dato che ricatterà anche la signora Leman, minacciandola di rivelare a Ferit la verità sul padre, qualora lei decidesse di chiedere la custodia di Bulut.

Nel frattempo Fatos, si renderà conto di essere innamorata di Tarik.

Molte le emozioni che attendono i fan di Bitter Sweet nel corso dell'appuntamento del prossimo 11 settembre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa. Ricordiamo che, in questa ultima settimana di programmazione, la Serie TV turca, tiene compagnia ai telespettatori con una doppia puntata sino alle ore16:40 circa, per dare poi spazio ad un nuovo episodio de Il segreto.

Su Mediaset Play inoltre, sono disponibili i video integrali delle puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.