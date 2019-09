E' finalmente andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip che è terminata con un finale amaro (preannunciato da alcuni spoiler), perché Federica e Ciro hanno dovuto abbandonare il programma. Una volta separati, Ciro non è riuscito a vivere serenamente la sua esperienza, evitando ogni interazione con le ragazze single e, a soli due giorni dal suo ingresso nel villaggio, l’attore ha chiesto di poter rivedere la fidanzata, perché sente troppo la sua mancanza: “Ho bisogno di vederla”.

Alessia ha quindi reso noto a Federica che il fidanzato ha richiesto un falò di confronto immediato, ma lei, dopo essersi confrontata con le altre fidanzate, ha deciso di non accettare la richiesta.

Il 'colpo di testa' costa caro a Ciro ed alla sua fidanzata

Ciro ha deciso quindi di rimanere nel villaggio sfogandosi con gli altri fidanzati, ma la mattina seguente è stato protagonista di un autentico 'colpo di testa': è corso verso il villaggio delle fidanzate, superando lo staff, e raggiunge Federica, la quale non ha preso bene il gesto: “Mi fai uscire senza aver capito niente”.

Alessia si è vista costretta a raggiungere la coppia spiegando loro che, avendo trasgredito le regole ed oltrepassato il limite del villaggio, sono obbligati ad uscire dal programma. Federica non è felice, perché con questo gesto Ciro non ha rispettato il suo volere, cioè la necessità che lei aveva, ed ha ancora, di capire se può davvero fidarsi di lui.

Anna Pettinelli e Stefano l'unica coppia uscita 'indenne' dalla prima puntata

Delle sei coppie, sono ben quattro quelle entrate subito in crisi, cioè tutte quelle rimaste in gara, tranne quella formata da Anna Pettinelli e Stefano.

La coppia ha 20 anni di differenza, ma questo non ha mai rappresentato un problema e, anzi, hanno deciso di partecipare al programma sia per permettere alla speaker radiofonica di imparare ad essere meno gelosa, sia per dimostrare che quando c'è amore non c'è differenza di età. Durante il suo primo falò, ad Anna è stato mostrato un video nel quale si vede li fidanzato che canta con le tentatrici e balla con la single Cecilia.

Al termine della visione delle immagini la speaker si è ritenuta tranquilla di ciò che ha visto. Anche per Stefano c'è stato un video della fidanzata: mentre viene buttata in acqua da un tentatore, mentre parla con le altre fidanzate e, infine, mentre parlando con un single, si dice convinta di essere 'più giovane e sveglia' del fidanzato nonostante la differenza di età. Nessuna reazione negativa anche da parte di Stefano che è stato semplicemente felice di vedere Anna.

Damiano incredulo su Sharon

Al momento del saluto delle sei coppie, Sharon è andata via piangendo, facendo commuovere il fidanzato che, entrando nel villaggio dei fidanzati, ha trascorso la prima notte a leggere il Vangelo. Mentre Damiano è infatti triste e malinconico fin dal primo giorno, la sua fidanzata invece, una volta entrata nel villaggio delle fidanzate, sembra vivere questa esperienza con più spensieratezza.

Per Damiano arriva il primo pinettù: nel video viene mostrata Sharon mentre si fa massaggiare il collo da un tentatore, cosciente che il suo fidanzato potrebbe rimanerci male e mentre ride e parla spensierata con tutti. Al termine del filmato gli altri fidanzati gli fanno notare che, nelle immagini, non è è stato mostrato nulla di particolarmente grave, ma Damiano è visibilmente scosso e chiede di poter rivedere il filmato. Al termine della visione è tornato dai suoi compagni d'avventura ammettendo di provare fastidio se toccano la sua fidanzata, ma di non aver visto in effetti qualcosa di imperdonabile.

Arriva quindi il primo falò per Sharon che non ha nessun video da vedere e, poi, quello di Damiano che invece ha ben due filmati: la sua fidanzata continua a scherzare e ballare con tutti i tentatori, a confidarsi con il single Valerio ed ammette anche che, a volte, preferisce non uscire da sola per non fare stare in pensiero Damiano. E ancora, Sharon si fa nuovamente massaggiare dal single Mattia e poi si trova dei fiori sul letto, che sembra siano da parte di Valerio. Gli viene mostrato un terzo video: nuovi massaggi per Sharon dal single Mattia, lei che gli chiede il contatto Instagram e che balla con lui. Il filmato termina con una confidenza della fidanzata in cui ammette di aver deciso di partecipare per sé stessa: “Alla fine lo conosco da soli sei mesi, è poco tempo che stiamo insieme”.

A queste parole Er Faina ha chiesto un confronto immediato, ma per conoscere la risposta di Sharon i telespettatori dovranno aspettare la seconda puntata.

Simone dispiaciuto per il comportamento di Chiara

Dopo neanche 24 ore dall'ingresso nei villaggio delle fidanzate Simone viene chiamato nel pinnettù: nel video viene mostrata la fidanzata mentre si diverte e balla con i tentatori, in particolare con il single Valerio al quale spiega di non aver imposto paletti nella coppia: “Voglio essere me stessa, voglio essere libera di ballare un lento, di fare un bagno, di fare tutto, nei limiti del rispetto a meno che non si vengono a creare determinate situazioni, io non escludo nulla”. Alla visione del filmato Simone è visibilmente scosso.

Non passa molto tempo che Simone viene richiamato nel pinnettù: Chiara sembra aprirsi con più tentatori, facendosi fare massaggi in spiaggia, facendosi buttare in acqua e ballando con loro. Nel video viene mostrato anche un momento in cui la fidanzata parla col tentatore Antonio, ammettendo di volerlo vedere più aperto nei suoi confronti: “Magari potrei anche voglia di conoscerti e tu non me lo permetti. Se sono a dirti questa cosa, magari ho un minimo di interesse”. Alla vista del secondo video Simone è ancora più sconsolato: “Non mi piace questa cosa, balla con tutti. Ma che ca... fai?". A farlo arrabbiare c'è anche la visione di Chiara con una sigaretta, la ragazza a quanto sembra avrebbe smesso di fumare dopo diverse 'lotte' con il fidanzato.

Arrivato al falò, a Simone viene mostrato un altro video: le immagini ritraggono Chiara mentre è abbracciata in spiaggia col single Fabrizio e mentre fa un'esterna con lui. Durante l'esterna Chiara ammette di essersi confrontata con le altre fidanzate e di avergli detto i nomi delle persone che ritiene intoccabili: tra questi c'è anche il nome di Fabrizio: "Tu sei uno di questi, ora e, perché no, anche dopo". Sempre in esterna con Fabrizio, la Esposito ammette volersi divertire con la persona che ha accanto, che deve stimolarla, parlandole di esperienze che lei non ha ancora fatto: "Mi deve far sognare”. Infine Chiara ammette di non aver mai smesso davvero di fumare, ma di aver sempre preso in giro il suo fidanzato, smettendo di fumare solo davanti a lui.

Dopo Simone, è il momento del falò anche per Chiara, ma per lei non c’è nessun video.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti subito in crisi

Arrivati al programma già in crisi e non più conviventi, non è dolce neanche la separazione tra Andrea e Nathalie. Appena arrivato nel villaggio dei fidanzati, Andrea viene subito chiamato nel pinnettù per sentire alcune importanti dichiarazioni rilasciate dalla fidanzata poco prima. La showgirl ha spiegato di sentirsi ferita, perché non si sente conosciuta e amata davvero: “Lui mi trasmette sempre la voglia di mettermi in un angolo, sto mettendo in dubbio seriamente che si tratti di amore. Secondo me se gli venisse chiesto chi è Nathalie effettivamente lui non lo saprebbe” e ancora “Io sono piena di cicatrici, dentro e fuori e quelle dentro non le ha mai approfondite, non sa neanche se le ho. Io spesso con lui sento la solitudine e non è bello”. Intanto mentre Andrea riflette sulle parole appena sentite, nel villaggio delle fidanzate Nathalie sembra aver ritrovato la spensieratezza che aveva perso, soprattutto grazie all’amica Anna Pettinelli.

Andrea viene nuovamente chiamato nel pinnettù: nel video viene mostrata la showgirl mentre, parlando con alcuni tentatori, ammette “La passione e tutto c’è, però gli ingredienti fondamentali fanno un po’ acqua” e, ancora, mentre afferma di essere convinta che lei non gli andrà mai bene, perché lui non accetta il suo passato, il fatto che lei sia stata amata ed abbia amato anche altri uomini.

Il primo falò è quello di Nathalie a cui vengono mostrati subito due filmati: Andrea mentre impara a ballare con alcune tentatrici e ,successivamente, mentre parla con una certa complicità con la single Zoe. Parlando con lei, Andrea ammette di non sentire la mancanza della sua fidanzata e di sentirsi finalmente spensierato. Alla visione di queste immagini Nathalie è senza parole: “Lo conosco, penso che sia interessato, avrei preferito un altro tipo di comportamento, però forse una parte di me vorrebbe che lui trovasse qualcun’altra, anche se l’altra soffre”.

A Nathalie viene mostrato un secondo video: Andrea parlando con Zoe ammette che lei gli trasmette delle vibrazioni, delle sensazioni piacevoli. Il rapporto tra il fidanzato e la tentatrice è sempre più vicino, intimo e confidenziale. Alla visione di questi video, una volta tornata al villaggio, Nathalie scoppia in lacrime.

Arriva il momento del falò anche per Andrea che ha un solo video da vedere: Nathalie ammette di riuscire finalmente ad essere sé stessa, cosa che col suo fidanzato non riesce a fare, perché con lui si sente soffocare. Parlando con Anna ammette poi di non essere più disposta a tollerare l’astio, perché “a volte sembra gli dia fastidio anche se respiro”.