L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole tornerà in onda a partire dalla prossima settimana, lunedì 30 settembre 2019, con una serie di nuovi episodi che si preannunciano imperdibili per tutti gli appassionati. Occhi puntati in particolar modo su Alex, che dovrà fare i conti con una tremenda verità riguardante il suo rapporto con Vittorio. E poi ancora si vedrà che Marina perderà completamente la testa per Vittorio, il quale ormai sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Gli spoiler di Un posto al sole 30 settembre - 4 ottobre: Alex lascia Vittorio

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole rivelano che Alex verrà a conoscenza del tradimento perpetrato nei suoi confronti da parte di Vittorio.

Il ragazzo, infatti, ha avuto una notte di passione con Anita e fino a questo momento aveva fatto in modo che nulla venisse allo scoperto. Anita, però, verrà messa al corrente della situazione e la sua reazione non sarà affatto positiva. La ragazza, infatti, deciderà di prendere le distanze da Vittorio senza dirgli nulla e come se non bastasse maturerà anche la decisione di abbandonare il suo lavoro presso il Caffè Vulcano, così da poter cominciare una nuova vita lontana dagli ambienti frequentati ormai da colui che è il suo ex fidanzato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 fino al 4 ottobre, rivelano anche che Marina si renderà conto di essere particolarmente attratta da Fabrizio, un uomo che riesce ad esercitare una fortissima influenza sulla potente donna. E così vedremo che Marina perderà letteralmente la testa per Fabrizio: tra i due vi è una complicità fortissima e un trasporto quasi adolescenziale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Marina perde la testa per Fabrizio

Roberto Ferri si renderà conto subito di questa situazione e del fatto che Marina abbia perso la testa per l'uomo e proverà in tutti i modi a riportare con i piedi per terra Marina. I tentativi di Roberto, però, si riveleranno assolutamente inutili dato che la donna sembra essere intenzionata a lasciarsi trasportare da questo nuovo sentimento e quindi a vivere la sua storia d'amore.

Le anticipazioni sulla soap opera italiana, inoltre, rivelano che la situazione tra Filippo e Serena diventerà sempre più complicata. I due continuano ad essere in crisi e ormai sembrerebbe che il loro rapporto sia arrivato definitivamente ad un punto di non ritorno. Renato, invece, decide di troncare la sua storia d'amore con Nadia: l'uomo vuole voltare pagina e soprattutto vuole portare avanti la frequentazione con Adele, credendo che quest'ultima condivida il suo stesso interesse e sentimento.