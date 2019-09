Gli spoiler di Una vita sulle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 annunciano brutte notizie per Casilda Escolano, la simpatica serva della soffitta. La ragazza, infatti, finirà al centro di un diabolico piano di Higinio Baeza e Maria. Quest'ultimi tenteranno di mettere le mani sull'eredità del povero Maximiliano Hidalgo, deceduto nel corso della primissima stagione della soap opera iberica.

Una Vita: Casilda ritrova sua madre

Gli affezionanti delle vicende ambientate ad Acacias 38 assisteranno all'entrata in scena di Higinio e Maria che provocheranno non pochi problemi agli abitanti del vecchio quartiere. Stando alle anticipazioni di Una Vita si apprende che Baeza si fingerà essere un luminare in medicina mentre la serva farà credere a Casilda di essere sua madre naturale. A tal proposito, il dottore guadagnerà la fiducia di Rosina quando salverà l'esistenza a Liberto, rimasto gravemente ferito nell'esplosione della Galleria Alday.

Per questo motivo la Rubio permetterà ad Higinio di stabilirsi nell'appartamento che un tempo era di Arturo Valverde, morto durante le sue nozze, ad un prezzo davvero stracciato. Nel frattempo nel quartiere arriverà anche Maria che fingerà essere l'inserviente di Baeza. In questo frangente, rivelerà alla Escolano che è sua figlia e del defunto Maximiliano Hidalgo con la quale aveva avuto una relazione prima del matrimonio con Rosina.

Higinio e Maria vogliono l'eredità di Maximiliano

Nelle prossime puntate di Una Vita, Rosina prenderà assai male l'arrivo di Maria ad Acacias 38 tanto da farla passare per ladra con l'aiuto di Donna Susana. Alla fine, la moglie di Liberto sarà costretta ad accettare Casilda come membro della sua famiglia. Proprio quest'ultima dimostrerà di non sentirsi a proprio agio nei panni di una nobildonna. Infatti intenderà a lasciare il suo paese natale insieme alla madre, una volta riscossa l'eredità di Maximiliano.

I telespettatori scopriranno che Maria e Higinio sono due amanti che hanno intenzione di impadronirsi dei soldi della sprovveduta Escolano e rifarsi una vita a Buenos Aires.

Fabiana vede un bacio tra Baeza e la serva

Ma ecco che i due truffatori faranno un passo falso. La coppia, infatti, deciderà di trascorrere una serata romantica in un locale lontano da Acacias 38. A tal proposito, il Baeza acquisterà una rosa al chiosco di fiori di Fabiana per donarla alla sua Maria che sarà vista dirigersi nella stessa direzione del dottore.

Fabiana incuriosita deciderà di spiare i due conoscenti fino a quando non assisterà ad un loro bacio sulle labbra. La serva, sconvolta, si precipiterà ad informare subito Casilda che non crederà alla sua versione. Per questo motivo Fabiana non avrà altra scelta che quella di raccontare tutto a Rosina che insieme a Liberto e Inigo cominceranno delle indagini a proposito.