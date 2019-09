Questa sera è in onda una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, la terza. A un passo dall'inizio della diretta, però, la conduttrice Barbara D'Urso ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha detto che una delle sue ospiti, Francesca De Andrè, ha avuto un malore pochissimo tempo prima dall'inizio della trasmissione. Lady Cologno è stata alquanto vaga sulla vicenda per motivi di privacy.

Ad ogni modo, una volta incominciata la puntata, la conduttrice ha spiegato al suo pubblico il triste incidente. Stando a quanto emerso, l'opinionista è stata portata immediatamente in ospedale poiché non riuscivano a rianimarla.

Barbara D'Urso racconta la dinamica relativa al malore di Francesca De Andrè

La puntata di questa sera di Live - Non è la D'Urso è incominciata davvero con il botto. L'opinionista Francesca De Andrè sarebbe dovuta essere una delle ospiti della trasmissione, tuttavia, non è stato così.

Barbara D'Urso ha annunciato che la ragazza ha avuto un malore. Dietro le quinte ha avuto un vero e proprio collasso. I membri della produzione hanno provato a rianimarla ma non sono riusciti nell'intento. Per tale ragione, sono stati costretti a chiamare i soccorsi. L'opinionista, dunque, è stata condotta all'ospedale.

Dopo pochissimo tempo, la D'Urso ha fatto entrare i suoi ospiti e tra questi c'era anche il fidanzato della De Andrè, Giorgio Tambellini. Quest'ultimo, allora, ha dato qualche informazione in più in merito alle condizioni di salute della sua donna. Il ragazzo ha provato a tranquillizzare un po' il pubblico asserendo che la sua compagna si stesse riprendendo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Giorgio Tambellini dichiara che le condizioni di Francesca stanno migliorando

Giorgio Tambellini, infatti, ha spiegato di essersi messo in contatto con l'agente di Francesca, il quale gli avrebbe riferito i leggeri miglioramenti della ragazza. Ad ogni modo, la padrona di casa non è sembrata rasserenarsi dopo questa notizia. Quest'ultima, infatti, ha continuato ad esortare la produzione del programma a mettersi in contatto con la struttura ospedaliera o con la diretta interessata in modo da capire cosa sia successo.

Francesca De Andrè avrebbe dovuto presenziare in studio per avere un confronto diretto con sua sorella, la quale ultimamente ha fatto delle dichiarazioni alquanto forti contro di lei. La nipote del famoso cantante, dunque, pare stia attraversando un momento molto stressante. Il suo fidanzato Giorgio, infatti, nel corso della puntata ha dichiarato che, molto probabilmente, il malore sia stato causato proprio dal forte stress che sta vivendo la sua donna in questo periodo.