Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, di cui in questi giorni sono andate in onda le prime puntate della nuova edizione che sta appassionando il pubblico da casa. In queste prime tre giornate abbiamo avuto modo di vedere i nuovi appuntamenti con il trono over, caratterizzati soprattutto dalla presenza di Gemma Galgani che non è passata inosservata. Domani 19 settembre, però, andrà in onda finalmente la prima puntata di questa nuova edizione del trono classico, con la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Uomini e donne anticipazioni domani 19 settembre: ritorna il trono classico

Nel dettaglio, infatti, le prime anticipazioni su quello che vedremo in onda nella puntata di Uomini e donne in onda domani 19 settembre su Canale 5 arrivano dalla pagina Instagram del programma, dove è stato svelato che il prossimo appuntamento sarà dedicato al trono classico.

Una notizia che ha ovviamente reso felicissimi i tantissimi spettatori appassionati alle vicende dei tronisti giovani del programma di Maria De Filippi.

Nel corso di questa prima puntata in onda domani pomeriggio, ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti in carica quest'anno. Dal video spoiler pubblicato sul profilo Instagram di Uomini e donne, apprendiamo che si partirà con l'ingresso in studio di Sara Tozzi, la giovane 22enne che di mestiere fa la barista e che in passato abbiamo visto nei panni di tentatrice a Temptation Island in onda su Canale 5.

Poi si proseguirà con la presentazione del primo tronista uomo di questa stagione: parliamo di Alessandro Zarino, che fino a poco tempo fa viveva in Australia dopo aver abbandonato la sua amata Napoli perché stava intraprendendo dei cattivi giri che non avevano reso fiera la sua mamma.

Arrivano anche le coppie di Temptation island

E poi ancora gli altri due tronisti che vedremo in carica in questa nuova stagione di Uomini e donne sono Giulia, che al momento sta finendo il percorso di studi in Giurisprudenza e nel frattempo lavora come cameriera in un ristorante, e poi Giulio Raselli, già ex corteggiatore del programma e in passato anche ex tentatore.

Le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne del 19 settembre, inoltre, rivelano che in studio arriveranno anche alcune delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation island, così da fare un resoconto su quanto è successo dopo. La prima ad arrivare in studio sarà la coppia composta da Vittorio e Katia, i quali sono usciti da separati dal villaggio e anche nei mesi successivi al programma non hanno ripreso in mano la loro relazione, dicendosi addio definitivamente.