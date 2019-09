Nuovi ed emozionanti puntate della soap iberica Una vita attendono i fan nel corso del periodo che va dal 22 al 28 settembre, quando numerosi nuovi colpi di scena scuoteranno gli abitanti di Calle Acacias.

Dopo la partenza di Blanca e Diego, Samuel deciderà di non proseguire con l'attività di famiglia, aprendo invece una galleria d'arte, grazie anche all'aiuto di Lucia. Il giorno dell'inaugurazione però, un attentato anarchico distruggerà l'edificio e ferirà Trini e Liberto, con quest'ultimo che si ritroverà in gravi condizioni in ospedale. A seguito della perdita dell'attività, Samuel si renderà conto di essere in bancarotta.

Una vita, trame 22-28 settembre: una bomba distrugge la galleria di Samuel

Molti colpi di scena attendono i telespettatori nel corso della prossima settimana, quando vedremo cosa succederà nella vita di Samuel dopo la partenza di Diego e Blanca. Gli spoiler rivelano che il giovane, deciderà di non dedicarsi più alla creazione di gioielli, investendo tutto il suo denaro in una galleria d'arte. Il tutto avverrà con l'aiuto di Lucia la quale, nonostante nutra profondi sentimenti per Samuel, rimarrà accanto a lui come una buona amica.

Proprio il giorno dell'inaugurazione però, una bomba messa da un gruppo anarchico per colpire un politico, distruggerà l'edificio, mandando in fumo i sogni del giovane Alday.

Spoiler al 28 settembre: Liberto e Trini feriti nell'attentato, Samuel in rovina

I fan di Una vita rimarranno con il fiato sospeso dopo aver visto esplodere la bomba che distruggerà completamente la galleria d'arte Alday. Le anticipazioni rivelano che Liberto e Trini rimarranno feriti e verranno trasportati in ospedale, mentre Lucia verrà tratta in salvo da padre Telmo.

La moglie di Ramon verrà dimessa poco dopo, ma perderà i sensi una volta giunta a casa. Il medico comunicherà invece a Rosina, che Liberto dovrà essere operato a causa di un liquido che si è posizionato nella zona cerebrale.

Samuel intanto, si renderà conto che l'edificio in cui era collocata la galleria d'arte, non potrà essere ricostruito e si troverà quindi in serie difficoltà economiche, avendo incautamente investito tutto il suo denaro nella nuova attività.

Il giovane Alday quindi, chiederà consiglio a Ramon riguardo all'ipotesi di vendere le sue proprietà per ottenere nuovo denaro, ma il Palacios la riterrà una cattiva idea. Lucia nel frattempo, dopo il grande spavento, andrà a confessarsi e scoprirà che padre Telmo è il suo salvatore.

Questo e molto altro accadrà negli episodi di Una vita in onda dal 22 al 28 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate integrali già andate in onda.