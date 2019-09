Nuovo spazio dedicato alle notizie di Un posto al sole, la soap opera ambientata in un condominio di Posilipo sullo sfondo del golfo di Napoli. Le trame delle puntate di Upas dal 23 al 27 settembre annunciano tante novità per i telespettatori di Rai 3. Nel dettaglio, Anita Falco, Vittorio Del Bue e Alex Parisi saranno gli assoluti protagonisti. Quest'ultima, infatti, scoprirà che la rivale è stata assunta in radio insieme al fidanzato. Filippo Sartori, invece, vedrà il suo matrimonio con Serena fare acqua da tutte le parti, tanto da decidere di lasciare la casa coniugale.

Un posto al sole: Vittorio e Anita sempre più vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 agosto, rivelano che Alex sarà messa sotto pressione da Carla, sempre più decisa ad entrare nel mondo della sua figlia. La Parisi, quindi, dovrà trovare un modo sul come comportarsi con la sorella in quanto è sicura che potrebbe non accettare il cambio d'identità di genere del padre.

Nel frattempo la bambina reagirà benissimo, quando scoprirà la verità su Carla. Inoltre ci saranno dei problemi che riguarderanno Vittorio e Alex. Quest'ultima apprenderà che il Del Bue ha avuto una svolta lavorativa mentre Anita comincerà a lavorare per la radio. In questo modo, la Falco starà sempre più vicina a Vittorio. A tal proposito, la Parisi accetterà che la rivale lavori con il suo fidanzato presso l'emittente radiofonica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Filippo si trasferisce dal padre

Nelle puntate di Un posto al sole, in onda prossima settimana su Rai 3, Marina si avvicinerà a Fabrizio, tra l'altro reduce di un brutto scontro con Sebastiano. Guido e Mariella, invece, saranno messi di fronte ad una nuova sfida dopo aver effettuato il trasloco. Alex, intanto, avrà un'amara sorpresa dopo aver passato una giornata spensierata insieme a Mia e la madre ,mentre Roberto chiederà a Filippo Sartori di trasferirsi da lui in seguito ai problemi nati con la moglie. Allo stesso tempo Renato tenterà con ogni mezzo di rivedere Adele, arrivando perfino ad inventarsi delle scuse.

Spiacevole sorpresa per Alex

La Parisi sarà sconvolta da una spiacevole notizia mentre il Del Bue si adatterà a fatica alla nuova convivenza con Guido, Mariella ed il piccolo Lorenzo. Vittorio, infatti, dimostrerà di non riuscire ad adattarsi a questa nuova sistemazione. Nel frattempo Irene accuserà dei problemi legati alla crisi di Filippo e Serena mentre Renato si illuderà di aver fatto colpo su Adele.

Infine Giulia deciderà di raggiunge Denis, se la figlia non le facesse cambiare idea. Si annuncia, quindi, una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti di Upas, ricordando che gli episodi persi saranno visibili sulla piattaforma "Rai Play".