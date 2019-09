Oggi, sabato 14 settembre, è partita ufficialmente la nuova edizione di Verissimo, salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Il primo ospite della nuova stagione è stata Antonella Clerici, corteggiata da anni per un esclusiva dalla padrona di casa. A quanto pare la Toffanin è riuscita nell'intento ed è partita con un'intervista davvero emozionante. Dopo aver mandato in onda il filmato che riepiloga i successi televisivi come "La prova del cuoco", la conduttrice si lascia andare e si commuove: "Si vede che con gli anni sono diventata più sensibile". Poi racconta il motivo per cui non ha più condotto programmi in Rai.

'Con l'età sono diventata più morbida'

Nel corso dell'intervista, Antonella Clerici ricorda il periodo in cui era in Rai e racconta che cosa ha provato quando è rimasta "senza programmi televisivi". "Io sono rimasta fuori dalla tv ingiustamente. Magari non posso piacere a tutti. Alla fine però ho pensato che è giusto così" dichiara la Clerici in diretta a Verissimo. Poi ricorda i bei tempo de La prova del cuoco: "Quando guardo quel programma ora provo un po' di malinconia, È normale perché non ci sono più io a farlo e tra l'altro è un programma che ho ideato io stessa.

Comunque alla fine è giusto così che lo facciano anche gli altri". Oltre a La prova del cuoco, Antonella racconta anche la sua prima volta a Sanremo nel 1994, diventando una delle poche donne che l'ha condotto. "Ero tosta. Più che altro esigente perché volevo che tutto fosse organizzato durante la diretta e non mi piace il pressapochismo" confessa la conduttrice di Legnano. "Ma tu ti arrabbi così anche a casa" chiede la padrona di casa.

"Sono un po' fumantina, però mi passa subito e dopo non mi ricordo più i motivi per cui ho litigato. Con l'età sono diventata più "morbida" non solo in fatto di curve, ma anche di carattere" risponde Antonella.

Gli amori di Antonella Clerici: chi sono i suoi due ex mariti

Antonella Clerici si è sposata ben due volte oltre ad aver avuto un'importante storia d'amore con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle di 9 anni: prima a 26 anni con il giocatore di basket Pino Motta, con il quale è durata poco in quanto era finito l'amore che li teneva uniti e poi nel 2000 con il produttore e chef Sergio Cossa.

Nell'intevista a Verissimo, la Clerici racconta il suo ultimo matrimonio durato cinque anni: "Le nozze sono arrivate quando il sentimento stava già scemando" . Dopo due matrimoni, la Clerici, ad ogni modo, non è stanca della marcia nuziale. Quando la padrona di casa le chiede se ha intenzione di convolare a nozze con il suo attuale compagno Vittorio, lei risponde: "Non adesso, ma in futuro mi piacerebbe sposarlo, non c'è due senza tre".