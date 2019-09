Il pomeriggio di sabato 14 settembre, a partire dalle 16:00, ha inizio la nuova stagione di "Verissimo" su Canale 5. Per la tredicesima edizione consecutiva, a fare gli onori di casa del salotto pomeridiano del sabato di Mediaset sarà Silvia Toffanin. Riguardo alla programmazione e agli orari, salvo improvvisi cambi di palinsesto, il programma andrà in onda ogni sabato alle ore 16:00. Anche per quest'anno la trasmissione prevede interviste a personaggi famosi, italiani e internazionali, aggiornamenti sui reality show di Mediaset in corso, news dal mondo dello showbiz, oltre che momenti dedicati a moda, costume e gossip.

Gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Verissimo

Sabato 14 settembre "Verissimo" riparte con il botto su Canale 5: per l'apertura della nuova edizione, infatti, sono attesi degli autentici pezzi da novanta.

Passando alla caratura dei personaggi attesi in studio, tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione del popolare rotocalco di Mediaset figurano due conduttrici storiche dei palinsesti Rai e Mediaset, oltre che le figlie di un noto allenatore di calcio.

Antonella Clerici si accomoderà di fronte alla Toffanin per raccontarsi dopo che per la prima volta dopo tanti anni non sarà alla guida di un programma; Ilary Blasi risponderà alle domande dell'amica-collega riguardo all'esordio quale conduttrice di "Eurogames", la versione aggiornata di "Giochi senza frontiere" che condurrà accanto ad Alvin (peraltro conduttore anche di "Verissimo" in una breve parentesi nella primavera 2010).

Le sorelle Viktorija e Virginia Mihajlovic, partecipanti alla passata edizione de "L'Isola dei Famosi", interverranno in trasmissione per parlare del periodo difficile che stanno vivendo per l'improvvisa malattia del papà Siniša, allenatore del Bologna.

Infine, Giulia De Lellis farà visita alla Toffanin per promuovere il suo primo libro dall'eloquente titolo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!". Nel volume sono raccontati i retroscena dell'unione conclusa con Andrea Diamante, ma la showgirl dedicherà anche quale dolce pensiero al suo nuovo compagno, il motociclista Andrea Iannone.

Gli altri programmi al via su Canale 5

A parte la prima puntata della nuova edizione di "Verissimo", entro la fine della prossima settimana Canale 5 avrà ricominciato a mandare in onda i format più classici del palinsesto autunnale.

Lunedì 9 settembre, infatti, sulla rete ammiraglia di Mediaset hanno ripreso il via anche i contenitori mattutini e pomeridiani "Mattino Cinque" e "Pomeriggio Cinque", lunedì 16 settembre è in programma il primo appuntamento con la nuova stagione di Uomini e Donne, mentre la puntata d'esordio di "Domenica Live" sarà trasmessa nel pomeriggio di domenica 22 settembre.