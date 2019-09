Si sono riaperte oggi, lunedì 9 settembre, le porte della cucina de La Prova del Cuoco, anche se in ritardo rispetto a quanto previsto: Rai 1, infatti ha deciso di dare spazio alla politica e al discorso di Conte, durato più del previsto. Alle 12:40 Rai Parlamento ha lasciato il posto alla nuova edizione del cooking show della prima rete Rai, che ha salutato il pubblico trepidante con una versione ridotta, ma ricca di novità.

Tra le tante annunciate, la più rilevante ed efficace è stata sicuramente la presenza di Claudio Lippi, che, nelle vesti di co-conduttore, affiancherà Elisa Isoardi per tutta la durata della trasmissione. Presenti, ma senza tornare ai fornelli in questa prima puntata, il pizzaiolo Gino Sorbillo, lo chef siciliano Natale Giunta e la sfoglina Alessandra Spisni.

A La Prova del Cuoco tante novità, a partire dalla sigla

Elisa Isoardi aveva annunciato che la ventesima edizione della Prova del Cuoco sarebbe stata ricca di novità e si sarebbe distaccata ancora di più dal programma ideato da Antonella Clerici, modernizzandosi e adattandosi allo stile della nuova padrona di casa ed oggi, quando è andata in onda la prima puntata, il pubblico ne ha avuto la conferma, già a partire dalla sigla.

Niente più canzoni di cucina, ma ritmi latini e dance, che si diffondono nello studio messo completamente a nuovo ed ingrandito, come desiderava Elisa: in quello studio ogni giorno si sfideranno per tutta la puntata i concorrenti del Peperone Verde e del Pomodoro Rosso. Una volta terminata la sigla fanno il loro ingresso in studio una emozionatissima Elisa Isoardi e la grande novità di quest'anno: Claudio Lippi, che si dimostra subito a suo agio, nelle nuove vesti di co-conduttore, dopodiché Elisa spiega al pubblico cosa farà Claudio, nominandolo "custode dei concorrenti".

Proprio i concorrenti sono i protagonisti indiscussi di questa prima puntata: Armando per il Pomodoro Rosso, accompagnato dalla chef Ginevra Antonini ed Antonietta, per il Peperone Verde, in squadra con Cristian Bertol, tornato alla Prova del Cuoco dopo un periodo di assenza. Il tempo a disposizione per spiegare tutte le novità di questa ventesima stagione non è molto, ma Elisa ci prova lo stesso e presenta i cuochi che, pur non essendo in gara, vengono abbinati ad uno dei concorrenti e, che attraverso le loro ricette, cercheranno di portare un punto alla loro squadra, tra essi Alessandra Spisni, Gino Sorbillo, Natale Giunta e Daniele Persegani. Altra novità di questa stagione la "Kiss Cam", tipica delle partite di football americano: due persone inquadrate dalla telecamera devono baciarsi, oggi è toccato al novello conduttore Claudio Lippi e alla chef Cinzia Fumagalli.

Nella nuova giuria de La Prova del Cuoco Cinzia Fumagalli e Carlo Cambi

Alle 13:00 la gara ha finalmente inizio. Cristian Bertol, Ginevra Antonini e i due concorrenti sono pronti a darsi battaglia per conquistare i primi 100 € in palio, che andranno a sommarsi al montepremi finale della settimana. Elisa presenta la giuria, anch'essa ricca di novità: i giudici saranno tre, ovvero l'esperto enograstronomico Carlo Cambi, la chef innovativa Cinzia Fumagalli e il giovane critico Lorenzo Sandano.

Al termine della famosa "gara dei cuochi" la giuria esprime il proprio parare e conferisce la prima vittoria della settimana ad Armando e al Pomodoro Rosso.