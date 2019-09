Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera iberica protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame dei nuovi appuntamenti in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci saranno tempi duri per Elsa Laguna. Quest'ultima verrà portata in carcere dove sarà malmenata da una detenuta su ordine di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di sbarazzarsi di lei.

Il Segreto: Alvaro smaschera Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda a breve su Canale 5 annunciano l'arresto di Elsa.

Tutto inizierà esattamente quando la ragazza accetterà la proposta di nozze da parte di Alvaro (Alessandro Bruni). Purtroppo la Laguna non saprà che dietro la faccia candida del medico si nasconde uno spietato cacciatore di dote. Fernandez, infatti, avrà intenzione solo di sedurla e derubarla di tutto il suo patrimonio. Ma ecco che Antolina lo obbligherà addirittura a chiederla in sposa per liberarsi per sempre della sua rivale in amore.

Peccato che Alvaro si rivelerà essere fino in fondo un truffatore. L'uomo, infatti, manderà a monte il piano della Ramos scappando con la fortuna della fidanzata a poche ore delle nozze. Un comportamento disonesto che genererà le ire funeste di Isaac che deciderà di rintracciarlo. Durante l'incontro il Guerrero scoprirà che sua moglie l'aveva tradito con un Juanote, un giovane malato del quale era rimasta perfino incinta. Sentita questa confessione il falegname capirà di essere stato incastrato in quanto il figlio perso da Antolina non era il suo ma dell'amante.

Antolina fa arrestare Elsa

Nelle nuove puntate de Il Segreto Isaac apprenderà finalmente la vera natura diabolica di Antolina (Maria Lima) tanto da metterla con le spalle al muro. Per questo motivo quest'ultima organizzerà un piano per vendicarsi di Elsa. La Laguna, infatti, verrà arrestata con l'accusa di adulterio. Purtroppo la situazione della donna si complicherà notevolmente quando Juanote, l'unico testimone fondamentale per la sua salvezza, morirà in seguito all'aggravarsi del suo stato di salute.

Elsa picchiata da una carcerata

Nel frattempo la Ramos pagherà una carcerata affinché riempa di botte la povera Laguna. La ragazza finirà addirittura in ospedale in seguito alla brutale aggressione dove farà anche una nuova scoperta sulle sue reali condizioni di salute. Possiamo anticipare che Elsa (Alejandra Meco) apprenderà di essere malata gravemente di cuore dopo un consulto con il dottor Zabaleta.

Isaac riuscirà a liberare l'amata prima che sia troppo tardi? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che la soap opera andrà in onda domenica 15 settembre dalle ore 16:45 alle ore 18.45 con una puntata extra-large.