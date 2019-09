Alberto Mezzetti, ex vincitore di una delle ultime edizioni del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, si è scagliato duramente contro la padrona di casa del reality show Mediaset. Attraverso uno sfogo fatto sui social, Alberto ha lanciato delle frecciatine al vetriolo contro la D'Urso, arrivando a dire che sarebbe colpa sua se di punto in bianco è letteralmente sparito dal piccolo schermo e se la stampa lo ignora definitivamente nonostante le varie esperienze anche in altri paesi.

Il duro attacco di Alberto, ex trionfatore al GF, contro Barbara D'Urso

L'ex vincitore del Grande Fratello, si è lasciato andare a questa confessione 'esclusiva' soltanto per il suo nutrito pubblico social, arrivando a dire che quest'oggi ha avuto la conferma che la sua esclusione dal piccolo schermo sarebbe voluta proprio da Barbara D'Urso.

Secondo Alberto, infatti, sarebbe stata la conduttrice 'bislacca' ad escluderlo da ogni programma televisivo in onda sulle reti del Biscione.

'Mi ha oscurati ogni mia esperienza', ha dichiarato Alberto sul suo profilo Instagram, facendo molto scalpore con queste accuse al vetriolo nei confronti della presentatrice.

E poi ancora Mezzetti ha puntato il dito contro il fatto che la D'Urso abbia dato spazio, all'interno delle sue trasmissioni, alla partecipazione di Gianmarco Onestini (anche lui ex concorrente del Grande Fratello) alla versione spagnola del reality show mentre qualche tempo fa ha completamente ignorato la partecipazione di Alberto a quella brasiliana.

'Mi ha escluso da tutto, lei controlla tutto', dice Alberto sui social

L'ex vincitore del GF ritiene che nessuno in Italia abbia parlato di lui, né la stampa né la press e che la colpa sia assolutamente di Barbara D'Urso. 'Secondo me, lei controlla tutto', ha aggiunto Alberto, il quale poi ha invocato la meritocrazia e le 'pari opportunità' per tutti.

Del resto questa non è la prima volta che Alberto si scaglia duramente nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Qualche tempo fa le aveva lanciato un appello affinché lo riaccogliesse nelle sue trasmissioni, raccontando di aver passato un periodo molto sfortunato a causa di svariati debiti che ha dovuto risanare.

Come reagirà questa volta la D'Urso dopo l'ennesimo attacco da parte di Alberto? Al momento la conduttrice non ha ancora replicato alle accuse che le sono state mosse da parte dell'ex vincitore del suo Grande Fratello, ma non si esclude che possa farlo nel corso delle prossime ore sui social o magari in una delle sue svariate trasmissioni pomeridiani e seriali, tornate in onda con successo questa settimana dopo la pausa estiva.