Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che vedremo in onda dal 16 al 20 settembre in poi su Rai 3. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere in onda e che vedranno protagonisti gli attori della celebre soap in onda da più di vent'anni nell'access prime time. Nel dettaglio vedremo che tra Filippo e Serena la situazione sarà sempre più instabile e che i due, ormai, sono arrivati per davvero ad un passo dalla rottura definitiva.

Un posto al sole, spoiler prossima settimana dal 16 settembre: Elena lascia Napoli

In questi episodi in onda la prossima settimana in tv vedremo che Filippo e Serena si ritroveranno di fronte ad uno degli interrogativi più grandi e al tempo stesso difficili da affrontare: la loro storia può continuare oppure no?

Trovare una risposta non sarà affatto facile per la coppia anche se le tensioni continueranno a non mancare e vedremo che questa volta la situazione sarà davvero tesa.

Nel frattempo Cerruti sarà costretto a rimandare il suo sogno d'amore mentre Marina è triste per la decisione di sua figlia Elena. La donna, infatti, è tornata a Napoli ma non ha portato buone notizie per la mamma, dato che le comunicherà di aver scelto di abbandonare definitivamente Napoli per potersi trasferire a Londra e iniziare così una nuova vita lì con la sua piccola Alice.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Carla vuole restare il più possibile accanto alla piccola Mia. Alex, invece, continua ad essere molto triste e soffre tantissimo a causa della complessa situazione familiare che la vede protagonista.

Occhi puntati anche sul ritorno a casa di Guido, Mariella e Lorenzo che rivedremo a Napoli dopo un periodo di assenza. E per Vittorio potrebbe essere un duro colpo.

Tra le novità di Un posto al sole l'arrivo di Fabrizio, interpretato da Giorgio Borghetti

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, vi segnaliamo che da queste nuove puntate entrerà in scena anche l'attore Giorgio Borghetti, che vedremo nei panni di Fabrizio il quale potrebbe essere il nuovo amore di Marina. L'attore intervistato dal settimanale Telepiù ha ammesso che al momento non può sbilanciarsi più di tanto su quello che succederà nel corso delle prossime ore, tuttavia ha voluto precisare che il rapporto tra il suo Fabrizio e la bella Marina sarà decisamente coinvolgente di settimana in settimana.

Fabrizio è un ricco imprenditore, che vive in una lussuosa villa di Napoli situata sul Vomero e che potrebbe far perdere letteralmente la testa alla Giordano. Ci riuscirà per davvero? L'appuntamento è fissato per tutte le sere sulla terza rete di Stato.